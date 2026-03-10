Gericht Hinwil spricht Vater vom Vorwurf des «Baby-Schüttelns» frei

Mehr «Schweiz»

Das Bezirksgericht Hinwil hat am Dienstag einen jungen Vater freigesprochen. Er stand vor Gericht, weil er seinen Zwillingsmädchen mehrere Rippen gebrochen und einem der Säuglinge durch Schütteln eine Hirnverletzung zugefügt haben soll.

Das Gericht sprach ihn vom Vorwurf der Körperverletzung frei. Die Staatsanwaltschaft hatte beim Prozess Ende Februar eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren gefordert.

Auch die Mutter erhielt einen Freispruch. Sie war angeklagt, weil sie ihren damaligen Ehemann nicht von seinen Taten abgehalten haben soll. Für sie hatte die Staatsanwaltschaft eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten wegen Verletzung der Fürsorgepflicht gefordert. (hkl/sda)