wechselnd bewölkt15°
DE | FR
burger
Schweiz
Justiz

Gericht Hinwil spricht Vater vom Vorwurf des «Baby-Schüttelns» frei

Gericht Hinwil spricht Vater vom Vorwurf des «Baby-Schüttelns» frei

10.03.2026, 16:0010.03.2026, 16:00

Das Bezirksgericht Hinwil hat am Dienstag einen jungen Vater freigesprochen. Er stand vor Gericht, weil er seinen Zwillingsmädchen mehrere Rippen gebrochen und einem der Säuglinge durch Schütteln eine Hirnverletzung zugefügt haben soll.

Das Gericht sprach ihn vom Vorwurf der Körperverletzung frei. Die Staatsanwaltschaft hatte beim Prozess Ende Februar eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren gefordert.

Auch die Mutter erhielt einen Freispruch. Sie war angeklagt, weil sie ihren damaligen Ehemann nicht von seinen Taten abgehalten haben soll. Für sie hatte die Staatsanwaltschaft eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten wegen Verletzung der Fürsorgepflicht gefordert. (hkl/sda)

Zürcher Staatsanwalt fordert fünf Jahre für «Baby-Schüttler»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Cassis kritisiert Iran: «Grenze des Selbstverteidigungsrechts überschritten»
Der Iran habe mit Gegenschlägen nach dem Angriff durch die USA und Israel die Grenzen des Selbstverteidigungsrechts überschritten. Das sagte Aussenminister Ignazio Cassis am Montag im Nationalrat.
Zur Story