Staatsanwaltschaft fordert Freiheitsstrafe nach brutalem Angriff am Zürcher HB

Brutale Attacke am Zürcher HB – das Wichtigste in 6 Punkten

Der 26-Jährige griff im Februar 2023 eine 55-Jährige unvermittelt an, wie die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Er schlug und trat auch noch auf die Frau ein, als diese bereits bewusstlos am Boden lag. Die Frau erlitt schwere Kopfverletzungen und ist bis heute arbeitsunfähig.

Trump will Zugriff auf Biden-Spenden verhindern +++ Musk: «Spende nicht 45 Mio. an Trump»

Kirchenglocken in La Chaux-de-Fonds läuten 6,5 Minuten – zum Gedenken an den Sturm

Die Kirchenglocken in La Chaux-de-Fonds NE haben am Mittwoch um 11.25 Uhr 6 Minuten und 30 Sekunden lang geläutet. Sie erinnerten damit an den heftigen Sturm in der Stadt vor genau einem Jahr.