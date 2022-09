«Babyschüttler» muss sich vor Zürcher Obergericht verantworten

Als die Mutter des Kindes damals von der Arbeit nach Hause kam, fand sie das Baby schwer verletzt und kreidebleich vor, wie es in der Anklageschrift heisst. Es habe gezuckt und die Augen verdreht. Die Mutter alarmierte umgehend den Notruf, was der Vater, der beim Kind war, nicht getan hatte.

Brand in einem Mehrfamilienhaus in Thalwil ZH

Kantonswechsel abgelehnt: Weshalb eine ukrainische Mutter täglich stundenlang pendeln muss

Die zweifache Mutter wohnt im Kanton Luzern und arbeitet in einer Pharmafirma in Basel. Doch der Kanton Basel-Stadt verweigert es der Ukrainerin, ihren Wohnsitz nach Basel zu verlegen. Sie verliert täglich fast vier Stunden mit Pendeln und sieht ihre Kinder unter der Woche kaum. Wie konnte es so weit kommen?

Sie hat zwei Universitätsabschlüsse in Wirtschaft und Psychologie. Die Probezeit in der Administration einer Pharmafirma in Basel hat die Ukrainerin mit Bravour bestanden, sie darf längerfristig bleiben. Ihr Arbeitgeber würde ihr sogar bei der Wohnungssuche in Basel helfen. Doch der Kanton Basel-Stadt stellt sich quer.