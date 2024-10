Vier Basler Gefängnismitarbeitende wegen fahrlässiger Tötung verurteilt

Afghane begeht in Nidwalden Suizid – der Fall deckt ein brisantes Problem auf

Die Asylbewerberin aus Sri Lanka hatte sich im Juni 2018 in einer Überwachungszelle im Basler Untersuchungsgefängnis mit ihrem Trainer-Oberteil zu erhängen versucht. Die Strangulierte war erst nach etwa fünf Minuten entdeckt worden. Die Aufseher schnitten die bewusstlose Insassin zwar aus der Schlinge los, liessen sie in einer für die Atmung schwer beeinträchtigenden Lage aber für gut zehn Minuten liegen, ohne dringend angesagte Hilfe zu leisten respektive Reanimationsmassnahmen einzuleiten. (sda/lyn)

Die Staatsanwaltschaft zog das Urteil weiter, zwei Verurteilte wehrten sich gegen die Kostenübernahme. Man halte den Entscheid der Vorinstanz nicht für haltbar, so nun das Verdikt der Vorsitzenden des Appellationsgerichts.

Das Strafgericht sah aber in hohem Masse eine Verletzung der Sorgfaltspflicht gegeben. Deshalb auferlegte es den Mitarbeitenden die Zahlung der Kosten für das Vorverfahren.

Die vier Personen wurden zu Geldstrafen verurteilt. Es sei nicht verständlich, weshalb die Gefängnismitarbeitenden die Insassin, die sich zu strangulieren versucht hatte, nicht in eine stabile Seitenlage gebracht und die Ambulanz geholt hätten, sagte die Vorsitzende des Dreiergerichts bei der Urteilsverkündung. Die Mitarbeitenden hätten mit ihrem Verhalten die Wahrscheinlichkeit des Todes der Insassin deutlich erhöht. «Sie haben unsorgfältig gehandelt.»

Drei Aufseher und eine Aufseherin des Untersuchungsgefängnisses Waaghof sind am Mittwoch vom Basler Appellationsgericht nach dem Suizid einer Insassin wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen verurteilt worden. Somit korrigierte das Gericht das Urteil der Vorinstanz.

Blick in einen Spazierhof des Basler Gefängnis Waaghof.

Blick in einen Spazierhof des Basler Gefängnis Waaghof. Bild: KEYSTONE

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Israel greift libanesische Küstenstadt Tyrus an +++ Swiss streicht Flüge nach Beirut

Eurovision Song Contest zerstört laut EDU «göttliche Ordnung»

Bundesrat will lebenslange Witwenrente kippen – auch aus Spargründen

Am Ballermann verkaufen Strassenhändler Deutschland-Trikots mit Nazi-Symbolik

Tessinerin begleitet sieben Personen in den Freitod – das ist ihr Urteil

Das Kantonsstrafgericht Lugano hat am Mittwoch eine Tessinerin wegen Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die pensionierte Krankenschwester sieben Personen in den Freitod begleitete.