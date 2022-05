Berner Ex-Starjurist Zölch akzeptiert schärferes Urteil gegen ihn

Offen sei in diesem Fall nach wie vor, wohin all die Gelder geflossen seien, die Zölch in den vergangenen Jahren verdient und ertrogen habe. (aeg/sda)

Das Berner Obergericht bezifferte die Deliktsumme im März auf über 600'000 Franken. Der Gerichtspräsident sprach in der Urteilsbegründung von einem «Serienbetrüger», der jahrelang Freunde und Bekannte arglistig getäuscht habe, um an Geld zu kommen. Zölchs Geschäfte seien nämlich jahrelang defizitär gewesen.

Wie Zölchs Anwalt Martin Gärtl am Montag bekräftigte, zieht Zölch das Urteil aus gesundheitlichen Gründen nicht weiter. Zölch habe nicht die Kraft, einen weiteren Prozess durchzustehen. Sein Mandant wäre derzeit auch nicht in der Lage, eine Freiheitsstrafe anzutreten, sagt Gärtl.

Am Samstag ist das Affenpocken-Virus auch in der Schweiz angekommen. Die Verbreitung dieser Krankheit in mehreren Ländern der Welt ist ungewohnt – und sorgt deshalb für Schalagzeilen. Am Sonntag äusserte sich nun BAG-Vizedirektorin Linda Nartey gegenüber SRF zum Virus. Das sind die wichtigsten Punkte.