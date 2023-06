Ex-Minister angeklagt: Ousman Sonko verlangt Ausstand von Richtern der Strafkammer

Das Gericht gibt in solchen Fällen der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.

Dies geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Medienmitteilung des Anwalts von Sonko hervor. Laut Medienmitteilung trete die Strafkammer durch ihren «Antrag auf Änderung der Anklageschrift» als Anklägerin auf, was nicht zulässig sei.

Die Schweiz und Tschechien haben am Donnerstag in Prag ein Abkommen zur Umsetzung des zweiten Schweizer Beitrags an ausgewählte EU-Mitgliedstaaten unterzeichnet. Die Schweiz wird in Tschechien ein Programm in den Bereichen Forschung, Migration, Gesundheit, Tourismus und Schutz der Biodiversität mit 76.9 Millionen Franken unterstützen.