Polizei erwischt mutmasslichen Mehrfach-Weindieb in Basel

wein keller weinkeller lagerung pixabay.com
«Er wird verdächtigt, in den vergangenen Wochen zwanzig Einbruchdiebstähle begangen zu haben.»

11.11.2025, 15:5811.11.2025, 15:58

Die Basler Kantonspolizei hat am Montag einen 27-jährigen Schweizer festgenommen. Er wird verdächtigt, in den vergangenen Wochen zwanzig Einbruchdiebstähle begangen zu haben. Er hat es vor allem auf Keller abgesehen und unter anderem Wein erbeutet, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft wird dem Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für den Mann beantragen. Sie erinnert daran, dass Einbrecherinnen und Einbrecher gerade zu dieser Jahreszeit die Dämmerung für ihre Straftaten nutzen. (sda)

Themen
