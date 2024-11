Polizist soll in Morges VD aus Notwehr auf Schwarzen geschossen haben

Polizei erschiesst Mann (37) am Bahnhof in Morges

Dies sind die Schlussfolgerungen der von der Waadtländer Staatsanwaltschaft durchgeführten Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt. Die Justizbehörde will das Verfahren einstellen und keine Anklage gegen die Polizisten erheben, wie sie am Dienstag mitteilte.

Bei der tödlichen Schussabgabe auf einen Schwarzen im Jahr 2021 am Bahnhof Morges VD hat der Polizist nach Auffassung der Waadtländer Justiz in Notwehr gehandelt. Auch könne weder diesem Beamten noch seinen drei Kollegen unterlassene Hilfeleistung angelastet werden.

Bild: DPA

Vor 20 Jahren kam Google ganz bescheiden in die Schweiz – und dann explodierte alles

2004 begann Google mit einem Zweipersonenbüro am Limmatquai. Heute ist Zürich weltweit einer der grössten Forschungs- und Entwicklungsstandorte des Tech-Riesen. Zeit für einen Rückblick.



Direkt am Zürcher Limmatufer bezog Google 2004 den ersten Entwicklungsstandort in Europa. Das Wort «googeln» fand in diesem Jahr Eintrag in den Duden. Google Maps oder YouTube existierten noch nicht und Smartphones oder Cloud Computing waren den Menschen weitgehend unbekannt.



Ein paar Dutzend, vielleicht ein paar Hundert Mitarbeiter könnten es werden, glaubten die ersten Googler in Zürich. Doch Google wuchs explosionsartig und heute zählt die Schweizer Niederlassung knapp 5000 Mitarbeitende aus 85 Nationen. Von Google Maps bis YouTube und von der Suchmaschine bis zum neuen KI-Chatbot Gemini werden hier zentrale Produkte mitentwickelt.