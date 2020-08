Bundesanwalt wird ausbezahlt: Lauber-Theater beendet

«Ich bin ein grosser Fan» – Trump-Briefe an Putin veröffentlicht

Der Geheimdienstausschuss des US-Senats veröffentlichte ihren Bericht zur russischen Wahlkampfeinmischung im Jahr 2016. Unter anderem darin zu finden: Fan-Briefe von Trump an Putin aus dem Jahr 2007.

Donald Trump hat im Jahr 2007 in einem persönlichen Brief an Wladimir Putin seine Bewunderung für den russischen Präsidenten zum Ausdruck gebracht. «Wie Sie wahrscheinlich gehört haben, bin ich ein grosser Fan von Ihnen», schrieb der spätere US-Präsident dem Kremlchef.

Der Anlass war, Putin zur Wahl zum «Person des Jahres» des Magazins «Time» zu gratulieren – beziehungsweise, «Mann des Jahres», wie Trump es formulierte. «Sie haben es definitiv verdient», schrieb Trump – und ermahnte …