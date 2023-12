Häftling in der Strafanstalt Witzwil BE tot aufgefunden

Der Eingang zur JVA Witzwil. Bild: keystone

In der Strafanstalt (Justizvollzugsanstalt/JVA) Witzwil in Gampelen BE ist am Dienstag ein 39-jähriger Häftling in seiner Zelle tot aufgefunden worden. Bei dem Nordmazedonier liegen laut der Kantonspolizei keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor. Die genaue Todesursache wird nun vom Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern untersucht. (sda)