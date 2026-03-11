Das Universitätsspital Zürich gehört laut Statista zu den zehn besten Kliniken weltweit. Bild: KEYSTONE

Universitätsspital Zürich unter den 10 besten Spitälern weltweit

In einem kürzlich erschienenen Ranking der Datenplattform Statista belegt das Universitätsspital Zürich den 9. Platz unter den 250 besten Krankenhäusern weltweit.

Mehr «Schweiz»

Wer auf eine Behandlung in einem Krankenhaus angewiesen ist, kann es sich meist nicht leisten, wählerisch zu sein. Für ein gutes Gefühl bei Schweizer Patientinnen und Patienten wird daher eine kürzlich erschienene Untersuchung der deutschen Datenplattform Statista in Zusammenarbeit mit dem US-Nachrichtenmagazin «Newsweek» sorgen. Die Datenerhebung zeigt: Mehrere Schweizer Spitäler zählen zu den besten Krankenhäusern weltweit.

UZH unter den Top 10

Unter den Schweizer Kliniken, die es auf die Liste geschafft haben, ist das Universitätsspital Zürich mit Rang 9 aus einer Liste von 250 Kliniken am besten platziert. Insgesamt erhob Statista Daten aus 32 Ländern und bewertete über 2500 Kliniken weltweit. Die drei besten Kliniken liegen gemäss der Auswertung allesamt in Nordamerika. Platz eins belegt die Mayo Clinic in Rochester, Minnesota (USA), danach folgt die Universitätsklinik in Toronto (Kanada) und auf Rang drei die Cleveland Clinic aus Ohio (USA).

Schweizer Kliniken schneiden gut ab

Neben dem UZH gelang drei weiteren Spitälern aus der Schweiz der Sprung unter die am besten platzierten 25 Krankenhäuser weltweit. Auf Platz 19 liegt das Universitätsspital Genf, gefolgt vom Unispital Lausanne zwei Plätze dahinter und dem Unispital Basel auf Rang 23. Die jährliche Erhebung wurde von Statista bereits zum achten Mal durchgeführt. Dabei verbesserte sich das Ranking der UZH im Vergleich zum Vorjahr um zehn Plätze.

Gemäss der US-Plattform «Newsweek» ergibt sich die Platzierung aus der Auswertung verschiedener Datenquellen. Relevant sind dabei Empfehlungen von Fachpersonen aus der Gesundheitsbranche, Datenerhebungen zu den Erfahrungen von Patientinnen und Patienten sowie die Qualitätsstandards der untersuchten Kliniken. (jul)

Das sind die 25 bestplatzierten Spitäler

Mayo Clinic Rochester / USA Toronto General Hospital / Kanada Cleveland Clinic / USA Karolinksa Universitetssjukhuset / Schweden Massachusetts General Hospital / USA The Johns Hopkins Hospital / USA Sheba Medical Center / Israel Charité - Universitätsmedizin Berlin / Deutschland Universitätsspital Zürich / Schweiz Singapore General Hospital / Singapur Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière Paris / Frankreich

Universitätsklinikum Heidelberg / Deutschland The University of Tokyo Hospital / Japan Ronald Reagan UCLA Medical Center LA / USA Copenhagen University Hospital / Dänemark Einstein Hospital Israelita Sao Paulo / Brasilien LMU Klinikum München / Deutschland Brigham and Womens Hospital Boston / USA Les Hôpitaux Universitaires de Genève / Schweiz Universitätsklinikum AKH Wien / Österreich Centre Hospitalier Universitaire Vaudois Lausanne / Schweiz The Mount Sinai Hospital New York / USA Universitätsspital Basel / Schweiz Stanford Health Care Hospital / USA Aarhus Universitetshospital / Dänemark