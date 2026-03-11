bedeckt14°
Universitätsspital Zürich unter den besten Kliniken der Welt

Das Logo des Universitaetsspitals Zuerich, USZ, anlaesslich der Bilanzmedienkonferenz, aufgenommen am Mittwoch, 10. April 2024 in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza)
Das Universitätsspital Zürich gehört laut Statista zu den zehn besten Kliniken weltweit.Bild: KEYSTONE

Universitätsspital Zürich unter den 10 besten Spitälern weltweit

In einem kürzlich erschienenen Ranking der Datenplattform Statista belegt das Universitätsspital Zürich den 9. Platz unter den 250 besten Krankenhäusern weltweit.
11.03.2026, 14:1411.03.2026, 14:14

Wer auf eine Behandlung in einem Krankenhaus angewiesen ist, kann es sich meist nicht leisten, wählerisch zu sein. Für ein gutes Gefühl bei Schweizer Patientinnen und Patienten wird daher eine kürzlich erschienene Untersuchung der deutschen Datenplattform Statista in Zusammenarbeit mit dem US-Nachrichtenmagazin «Newsweek» sorgen. Die Datenerhebung zeigt: Mehrere Schweizer Spitäler zählen zu den besten Krankenhäusern weltweit.

UZH unter den Top 10

Unter den Schweizer Kliniken, die es auf die Liste geschafft haben, ist das Universitätsspital Zürich mit Rang 9 aus einer Liste von 250 Kliniken am besten platziert. Insgesamt erhob Statista Daten aus 32 Ländern und bewertete über 2500 Kliniken weltweit. Die drei besten Kliniken liegen gemäss der Auswertung allesamt in Nordamerika. Platz eins belegt die Mayo Clinic in Rochester, Minnesota (USA), danach folgt die Universitätsklinik in Toronto (Kanada) und auf Rang drei die Cleveland Clinic aus Ohio (USA).

Schweizer Kliniken schneiden gut ab

Neben dem UZH gelang drei weiteren Spitälern aus der Schweiz der Sprung unter die am besten platzierten 25 Krankenhäuser weltweit. Auf Platz 19 liegt das Universitätsspital Genf, gefolgt vom Unispital Lausanne zwei Plätze dahinter und dem Unispital Basel auf Rang 23. Die jährliche Erhebung wurde von Statista bereits zum achten Mal durchgeführt. Dabei verbesserte sich das Ranking der UZH im Vergleich zum Vorjahr um zehn Plätze.

Gemäss der US-Plattform «Newsweek» ergibt sich die Platzierung aus der Auswertung verschiedener Datenquellen. Relevant sind dabei Empfehlungen von Fachpersonen aus der Gesundheitsbranche, Datenerhebungen zu den Erfahrungen von Patientinnen und Patienten sowie die Qualitätsstandards der untersuchten Kliniken. (jul)

Das sind die 25 bestplatzierten Spitäler

  1. Mayo Clinic Rochester / USA
  2. Toronto General Hospital / Kanada
  3. Cleveland Clinic / USA
  4. Karolinksa Universitetssjukhuset / Schweden
  5. Massachusetts General Hospital / USA
  6. The Johns Hopkins Hospital / USA
  7. Sheba Medical Center / Israel
  8. Charité - Universitätsmedizin Berlin / Deutschland
  9. Universitätsspital Zürich / Schweiz
  10. Singapore General Hospital / Singapur
  11. Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière Paris / Frankreich
  12. Universitätsklinikum Heidelberg / Deutschland
  13. The University of Tokyo Hospital / Japan
  14. Ronald Reagan UCLA Medical Center LA / USA
  15. Copenhagen University Hospital / Dänemark
  16. Einstein Hospital Israelita Sao Paulo / Brasilien
  17. LMU Klinikum München / Deutschland
  18. Brigham and Womens Hospital Boston / USA
  19. Les Hôpitaux Universitaires de Genève / Schweiz
  20. Universitätsklinikum AKH Wien / Österreich
  21. Centre Hospitalier Universitaire Vaudois Lausanne / Schweiz
  22. The Mount Sinai Hospital New York / USA
  23. Universitätsspital Basel / Schweiz
  24. Stanford Health Care Hospital / USA
  25. Aarhus Universitetshospital / Dänemark

