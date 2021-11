Brisante Aussagen von US-Senator: Wieso will die Schweiz einen teuren Kampfjet?

Ähnlich äussert sich SP-Nationalrätin Franziska Roth. «Der demokratische Senator Tim Kaine legt offen, was wir schon lange wissen», sagt sie. Die Sicherheitspolitikerin erhebt Vorwürfe an die Adresse der Landesregierung. So stellt sich laut Roth die Frage, «ob der Bundesrat die Schweizer Bevölkerung angelogen und das Beschaffungsrecht verletzt hat, als er behauptete, beim F-35 habe es sich um das günstigste Angebot gehandelt».

Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) sieht sich nun in ihren Befürchtungen bestätigt. Die Aussage von Kaine, dass günstigere Angebote vorgelegen seien, überrasche nicht, sagt GSoA-Sekretär Jonas Heeb auf Anfrage. Allmählich häuften sich die Berichte und Stimmen aus den USA, welche die tiefen Preise sehr kritisch betrachteten. Die Aussage reihe sich da ein. «Sie zeigt einmal mehr auf, dass diesbezüglich keine Sicherheit herrscht und die Auffassungen unterschiedlicher nicht sein könnten», so Heeb.

Fünf Milliarden Franken kostet die Beschaffung. Weitere gut zehn Milliarden sollen, so rechnet zumindest der Bund, die Betriebskosten über 30 Jahre ausmachen. Linke Parteien und Organisationen wollen per Volksinitiative ein anderes Flugzeug erzwingen. Der US-Fighter führe zu einer grösseren Abhängigkeit von den USA – und sei viel zu teuer.

Fehlende Antworten hin oder her: Kaines Äusserungen sind brisant. Denn der Senator aus Virginia ist beileibe kein Hinterbänkler. Als Vize der gescheiterten Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton wurde er 2016 weltweit bekannt. Er sitzt im Militärausschuss, im Haushaltsausschuss und eben auch in jenem für die Aussenpolitik.

Der Termin war reine Formsache. Scott Miller heisst der Mann, den US-Präsident Joe Biden als neuen amerikanischen Botschafter für die Schweiz nominiert hat. Wie in Washington üblich, musste er sich einer Anhörung im Aussenpolitischen Ausschuss des Senats stellen. Die Befragung plätscherte vergangene Woche so vor sich hin, als der Demokrat Tim Kaine auf ein milliardenschweres Rüstungsgeschäft zu sprechen kam.

Ausfälle und Verspätungen: Die Störungen häufen sich – SBB sind «nicht zufrieden»

Die Züge der SBB sind derzeit weniger pünktlich unterwegs als in den Jahren zuvor. Dabei hat der Winter noch nicht einmal begonnen. Die Bahn verspricht Besserung.

Am 3. November legte eine Fahrleitungsstörung die SBB-Strecke zwischen Bern und Fribourg lahm. Am gleichen Tag kam es zu einem Unterbruch in Schlieren ZH, der zu Verspätungen vieler Züge führte. Am Samstag folgte ein Unterbruch in der Region um die Waadtländer Gemeinde Palézieux, und diesen Dienstag brach in der Westschweiz wegen eine Gleissenkung auf der Strecke zwischen Lausanne und Genf das ÖV-Chaos aus.