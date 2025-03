Bundesrat Martin Pfister lässt sich in Baar feiern

Martin Pfister war am 12. März als Nachfolgerin von Viola Amherd in den Bundesrat gewählt worden. Er amtet ab 1. April als neuer Verteidigungsminister. (sda)

Nach dem Empfang und dem Fest für die Bevölkerung stand am Abend eine Feier für geladene Gäste in der Waldmannhalle auf dem Programm.

Zu den geladenen Gästen gehörten am Donnerstagnachmittag auch Bundesrätin Viola Amherd, Bundeskanzler Viktor Rossi, Ständeratspräsident Andrea Caroni (FDP) oder die Nationalratspräsidentin Maja Riniker (FDP). Auch der Luzerner alt Bundesrat Kaspar Villiger war eingeladen. Er gehörte dem Bundesrat von 1989 bis 2003 an und war damit das letzte Mitglied in der Landesregierung aus der Zentralschweiz.

Landammann Andreas Hostettler (FDP) sagte in seiner Rede, dass Martin Pfister vor der Bundesratswahl lange unentdeckt geblieben sei. «Das ist keine schlechte Fähigkeit für den zukünftigen Vorsteher des Verteidigungsdepartements», so Hostettler. Als Geschenk überreichte er Pfister eine Scheibe eines Holzpfahls, der das Fundament des Zuger Regierungsgebäudes stützt und dafür sorgt, dass es nicht im Zugersee versinkt. Das Holzstück stehe für die Bodenhaftung und die Belastbarkeit von Pfister, sagte Hostettler.

Martin Pfister dankte für den herzlichen Empfang und sagte, dass er sich in schwierigen Momenten seines beruflichen Alltags an diesen Moment erinnern werde. Als Regierungsrat habe er gelernt, wie wichtig die Zusammenarbeit mit den Nachbarn für einen Kanton sei. Auch für die Schweiz sei die Zusammenarbeit mit den europäischen Nachbarn entscheidend.

Mit einem grossen Fest ist der neue Bundesrat Martin Pfister (Mitte) am Donnerstag in Baar ZG empfangen worden. Bei prächtigem Frühlingswetter feierten die Bevölkerung und viele prominente Politgäste den ersten Zuger Bundesrat seit über fünfzig Jahren.

Nur noch jeder zweite ist mit der Arbeit des Gesamtbundesrats laut einer neuen Umfrage zufrieden oder eher zufrieden. Ende 2021 lag dieser Wert noch 15 Prozentpunkte höher. Doch nicht nur das Gesamtgremium, auch die einzelnen Bundesräte büssten seit Dezember 2021 an Beliebtheit ein, wie aus einer am 29. August 2022 publizierten Umfrage von Tamedia und «20 Minuten» hervorgeht.

Nur noch jeder zweite ist mit der Arbeit des Gesamtbundesrats laut einer neuen Umfrage zufrieden oder eher zufrieden. Ende 2021 lag dieser Wert noch 15 Prozentpunkte höher. Doch nicht nur das Gesamtgremium, auch die einzelnen Bundesräte büssten seit Dezember 2021 an Beliebtheit ein, wie aus einer am 29. August 2022 publizierten Umfrage von Tamedia und «20 Minuten» hervorgeht.

Swiss-Flug nach Budapest muss nach Zürich umkehren und blockiert Piste

Swiss-Flug LX2250 durchgeführt von AirBaltic landete am Donnerstag statt in Budapest wieder am Flughafen Zürich. Das berichtet der «Blick». Grund dafür waren Probleme mit dem Fahrwerk. Nach der Landung blockierte die Maschine die Piste 14 am Flughafen Kloten.