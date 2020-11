Schweiz

Kinder

Kleine Hunde sind ja auch viel praktischer als kleine Babys



Bild: KEYSTONE

Besteht da etwa ein Zusammenhang?

Kleine Hunde sind ja auch viel praktischer als kleine Babys

Das Onlineportal Quartz stellt in den USA einen Zusammenhang zwischen einer zurückgehenden Geburtenrate bei jungen Frauen und dem vermehrten Kauf kleiner Hunde fest. Ein Blick in die Schweiz zeigt ähnliche Tendenzen auf.

Die Geburtenrate in den USA ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen: Während im Jahr 2007 noch 70 von 1000 Frauen ein Kind zur Welt gebracht hatten, waren es im vergangenen Jahr nur noch 63 – was einen Rückgang von 10 Prozent bedeutet. Somit wurden, wie Quartz berichtet, 400'000 Kinder weniger zur Welt gebracht als sechs Jahre zuvor.

Am stärksten sei der Rückgang bei den jungen Frauen im Alter zwischen 15 und 29 Jahren. Die folgende Grafik, die vom US-Ministerium für Gesundheit erstellt wurde, zeigt diesen Rückgang ganz deutlich:

In der Schweiz verhält es sich mit der Geburtenrate ganz ähnlich. Das Bundesamt für Statistik stellt die entsprechenden Zahlen von 1970 bis 2012 zur Verfügung – wir haben analog zur Grafik aus den USA die Entwicklung in der Schweiz zwischen 1990 und 2012 als Liniendiagramm dargestellt:

Kleine Hunde kämpfen sich an die Spitze

Auf der anderen Seite ist die Population der kleinsten Hunde – das sind jene, die nicht mehr als neun Kilo wiegen – in den USA deutlich gewachsen. Seit 1999 legten sich Jahr für Jahr immer mehr Amerikaner einen kleinen Vierbeiner zu. In dem Zeitraum hat sich die Anzahl kleiner Hunde in den USA verdoppelt – und laut dem Marktforschungsunternehmen Euromonitor wird sich dieser Trend fortsetzen.

Auch hier weist die Schweiz Parallelen auf: Führten im Jahr 2009 noch klar die grossen Hunde die Rangliste der registrierten Hunde in der Schweiz an, wurden sie bis 2013 von den kleinen Vierbeinern abgelöst. Die entsprechenden Daten liefert ANIS, die nationale Datenbank für gekennzeichnete Heimtiere in der Schweiz, in ihren Geschäftsberichten.

Köter statt Kinder

Dass sich diese beiden Trends – also die sinkende Geburtenrate und der Zuwachs an kleinen Hunden – bloss zufällig zeitgleich entwickelten, daran glaubt Damian Shore, Analytiker von Euromonitor, nicht. «Da findet auf jeden Fall eine Art Ersatz statt», so Shore gegenüber Quartz.

Den Zusammenhang zwischen den beiden Trends erklärt Shore folgendermassen: «Junge Frauen bekommen nicht nur weniger Kinder, sie heiraten auch später. In der Altersklasse zwischen Ende zwanzig und Anfang dreissig sind heute mehr Frauen ledig.» Genau diese Altersklasse sei auch jene, die sich heute vermehrt kleine Hunde zulegt.

Ein weiteres Indiz für diese Theorie ist die Tatsache, dass Menschen ihre Vierbeiner immer mehr wie kleine Kinder behandeln. In den vergangenen 15 Jahren sind die Ausgaben für Premium-Hundefutter in den USA rasant angestiegen. Inzwischen macht dieses 57 Prozent des gesamten Hundefutter-Marktes aus.

Abschliessend räumt Shore ein, dass die jungen Frauen wahrscheinlich nicht ausschliesslich kleine Hunde kaufen, um einen Kinderersatz zu haben. Modetrends und die Tatsache, dass immer mehr Menschen in der Stadt und damit in kleineren Wohnungen wohnten, spielten natürlich auch eine Rolle. Nichtsdestotrotz würde die sinkende Geburtenrate auch ihren Teil dazu tun.

Via Quartz

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter