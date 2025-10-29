freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Kinder

Jüngere Schulkinder sind seltener übergewichtig

Jüngere Schulkinder sind weniger oft übergewichtig

Das Übergewicht bei Kindern ist in den letzten 15 Jahren leicht zurückgegangen. Allerdings trifft das nicht auf alle Schulstufen zu.
29.10.2025, 10:4329.10.2025, 10:43

«Auf der Grundstufe ist ein deutlicher Rückgang des Anteils übergewichtiger Kinder zu verzeichnen»: Das vermeldet die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz. Seit 2010 zum fünften Mal wurde das Gewicht der Schweizer Schülerinnen und Schüler erhoben und zeigt nun einen leicht positiven Trend: Im Kindergarten bis zur 1. Klasse ging der Anteil der Übergewichtigen von fast 16 Prozent im Jahr 2010 auf 11 Prozent zurück. In den erhobenen 4. und 5. Klassen war die Verbesserung geringer: Der Anteil Übergewichtiger war nach 2010 zwar von 19 auf 17 Prozent gesunken, ist nun aber wieder auf 19 Prozent angestiegen. Auf der Oberstufe liegt der Anteil Übergewichtiger konstant bei rund 21 Prozent.

Züni ohne Süssigkeiten ist Standart an Schweizer Schulen -doch je älter die Kinder werden, desto mehr Übergewichtige gibt es dennoch.
Züni ohne Süssigkeiten ist Standart an Schweizer Schulen -doch je älter die Kinder werden, desto mehr Übergewichtige gibt es dennoch.Bild: Getty

Während sich früher zwischen Land- und Stadtkindern ein Unterschied zeigte und Stadtkinder etwas häufiger übergewichtig waren, existiert diese Differenz heute kaum noch, schreibt Gesundheitsförderung Schweiz. Man vermutet, dass das die Folge des Zusammenwachsens mit den Agglomerationen sei.

Nicht der Wohnort, sondern die Familie erhöht bei den Kindern das Übergewichtsrisiko: Kinder von Eltern ohne eidgenössische Berufsprüfung oder höherem Abschluss sind dreimal so häufig übergewichtig wie jene von besser gebildeten Eltern. Auch bei Kindern von Eltern ohne Schweizer Pass liegt der Anteil der Übergewichtigen mit 24 Prozent deutlich höher als bei den Schülerinnen und Schülern mit Schweizer Eltern (14 Prozent).

Nicht überall sind die Eltern genügend informiert

Gesundheitsförderung Schweiz führt die Unterschiede auf die variierende Gesundheitskompetenz im Elternhaus zurück, welche das alltägliche Ernährungs- und Bewegungsverhalten beeinflusst. Auch der Zugang zu unterstützenden Angeboten bezüglich Ernährung und Bewegung spielen eine Rolle.

«Diese Zahlen machen deutlich: Übergewicht hat gesellschaftliche Ursachen und verlangt gesellschaftliche Lösungen», sagt Thomas Mattig, Direktor von Gesundheitsförderung Schweiz. Damit Prävention wirke, müsse sie dort ansetzen, wo Kinder lebten – und sich an ihren Alltag orientieren.

Wichtig sei auch, dass die Erfolge auf der Grundstufe auf die höheren Schulstufen übertragen würden. Frühzeitige Gesundheitsförderung und Prävention seien dafür entscheidend, sie setzt schon im Säuglingsalter mit der Beratung von Hebammen, Kinderärztinnen und Elternberatungsstellen ein. Später sind auch Kitas, Lehrpersonen oder Zahnärzte solche Multiplikatoren für die Gesundheit. Dafür arbeiten Schulen, Gemeinden und Kantone zusammen. (kus/aargauerzeitung.ch)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Lichtshow Bundeshaus
1 / 12
Lichtshow Bundeshaus

Die Lichtshow an der Bundeshaus-Fassade ist einen Monat lang zu bestaunen.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das dritte watson-Jassturnier ist Geschichte – hier die Impressionen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Nach Wintereinbruch: Weisser Teppich auf den Pässen, Föhn bringt Auflockerung
2
Ukraine entscheidet sich gegen US-Kampfjets – und für den schwedischen Gripen
3
Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
4
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
5
USA planen totale Überwachung von Social Media – das solltest du wissen
Meistkommentiert
1
Neue EU-Verträge: 570'000 Personen würden nach 5 Jahren Recht auf Daueraufenthalt erhalten
2
Erneut Angriffe auf russische Raffinerien +++ EU soll Ukraine weitere Jahre finanzieren
3
«Was ist schlimmer: Kein Sex oder schlechter Sex?»
4
Wir haben die First Class im neuen Swiss-Flieger getestet – so war es
5
Social-Media-User riefen nach Aromat-Chips – jetzt liefert Zweifel die Antwort
Meistgeteilt
1
Trump, Xi, Putin: Wollt ihr ewig leben?
2
Mehr als 90 Tote bei Angriffen in Gaza +++ Israel will Waffenruhe wieder einhalten
3
Das sind die 10 tödlichsten Hurrikane – «Katrina» ist nicht der schlimmste
4
Südkorea verleiht Trump höchsten Verdienstorden ++ Trump äussert sich zu 3. Amtszeit
5
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
UBS macht Gewinn von 2,5 Milliarden US-Dollar – deutlich mehr als erwartet
Die UBS hat den Gewinn im dritten Quartal stark gesteigert und dabei auch deutlich mehr verdient als von Analysten erwartet.
Zwei grosse Rechtsfälle, welche die Grossbank bereinigen konnte, wirkten sich ebenfalls positiv auf das Ergebnis aus. Der Gewinn in den Monaten Juli bis September 2025 erreichte 2,48 Milliarden US-Dollar, wie die UBS am Mittwoch mitteilte. Das waren 74 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.
Zur Story