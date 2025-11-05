freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Klima

Stefan Uhlenbrook ist neuer Direktor von Meteoschweiz

Meteoschweiz erhält einen neuen Chef

05.11.2025, 13:3005.11.2025, 13:37

Stefan Uhlenbrook wird neuer Direktor des Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie. An der Spitze von Meteoschweiz löst er Christof Appenzeller ab, der vorzeitig in den Ruhestand tritt.

Stefan Uhlenbrook, Director of Water and Cryosphere, WMO, speaks during a press conference about the State of world?s glaciers, at the European headquarters of the United Nations, in Geneva, Switzerla ...
Ab 1. Februar 2026 ist Stefan Uhlenbrook neuer Direktor des Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie.Bild: KEYSTONE

Der Bundesrat entschied anlässlich seiner Sitzung vom Mittwoch über das Personalgeschäft, wie er mitteilte. Uhlenbrook tritt sein Amt am 1. Februar an. Derzeit ist der Deutsche Direktor der Abteilung Hydrologie, Wasser und Kryosphäre der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) mit Sitz in Genf.

Uhlenbrook hat an der Universität Freiburg im Breisgau in Naturwissenschaften promoviert. Er verfüge über fundierte Kenntnisse in Meteorologie und Klimatologie sowie über langjährige Erfahrung in Führung und Change-Management, begründete der Bundesrat seine Wahl. Zudem bringe er ein breites Netzwerk in der Wissenschaft und in internationalen Organisationen mit. Dieses werde für die Positionierung von Meteoschweiz von grossem Nutzen sein.

Christof Appenzeller, Direktor, Bundesamt fuer Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz, spricht waehrend einer Medienkonferenz des Bundesamts fuer Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) zur L ...
Christof Appenzeller geht vorzeitig in den Ruhestand.Bild: KEYSTONE

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider informierte am Mittwochnachmittag an einer Medienkonferenz in Bern über die Ernennung Uhlenbrooks. Dabei dankte sie Appenzeller für seine 27 Jahre währende Tätigkeit bei Meteoschweiz, davon drei Jahre als Direktor. Appenzeller hatte seinen Entscheid für eine Frühpensionierung bereits im Mai gefällt. (sda)

Was dich auch noch interessieren könnte:

Der Klimawandel trifft die Schweiz stärker als bisher angenommen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Günstiges Hundefutter schneidet im Test sehr gut ab 🐶
1 / 7
Günstiges Hundefutter schneidet im Test sehr gut ab 🐶
quelle: kassensturtz/sabethvela
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir haben die First Class im neuen Swiss-Flieger getestet – so war es
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Wahltag in Amerika: Trump droht eine vierfache Pleite
2
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
3
Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier entlang!
4
Ein Schweizer hat im Lotto 300'000 Franken gewonnen – und scheint das nicht zu wissen
5
Im November kommt der grösste Supermond des Jahres
Meistkommentiert
1
Der «Klimarealismus» wird an der Realität scheitern
2
Der Klimawandel trifft die Schweiz stärker als bisher angenommen
3
«Wieso will mir jeder sagen, wie lange ich mein Kind stillen soll?!»
4
So teuer wird die Fahrt mit dem Nachtzug nach Schweden
5
Der neue Trainer sagt, wie die Schweiz spielen soll und wieso er nicht hier leben wird
Meistgeteilt
1
Roboter Neo könnte deinen Haushalt schmeissen – für 16'000 Franken
2
Busunfall in Zürich fordert sieben Verletzte
3
Mamdani hat «vier Worte» für Trump ++ US-Präsident reagiert auf Wahlerfolg der Demokraten
4
Spielerberater bedroht Spurs-Star mit Waffe +++ OKC im 8. Spiel mit 8. Sieg
5
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
Die Zahl der Verkehrstoten steigt: Was der Bund dagegen machen will
Die Beratungsstelle für Unfallverhütung fordert Massnahmen für mehr Verkehrssicherheit. Der Bund betont, die Schweiz stehe im europäischen Vergleich gut da - und sagt, wie er die Zahl der Verkehrsopfer senken will.
Es war ein trauriges Rekordjahr: 1971 starben auf Schweizer Strassen 1773 Personen, 18'785 verunfallten schwer. Seither sind die Fahrzeuge sicherer und die Infrastruktur besser geworden. Auch die Politik handelte. Das Volk segnete 1980 in einer Referendumsabstimmung ein von Bundesrat und Parlament vorgeschlagenes Gurtenobligatorium hauchdünn ab. Seit 20 Jahren gilt 0,5 anstatt 0,8 Promille. Ab 2013 traten erste Massnahmen des Pakets «Via sicura» in Kraft, zum Beispiel schärfere Strafen gegen Raser und ein Lichtobligatorium am Tag.
Zur Story