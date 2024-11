Schweiz stürzt in Klimaschutz-Ranking ab – wegen «Stillstand» in Klimapolitik bis 2030

Der CCPI ist ein Ranking von Ländern nach ihrer Leistung im Bereich des Klimaschutzes. Er wird jährlich von der Nichtregierungsorganisation Germanwatch, dem New Climate Institute und dem Climate Action Network veröffentlicht und umfasst 63 Länder sowie die Europäische Union, die zusammen für über 90 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind.

Mit der aktuellen Schweizer Klimapolitik werde das maximal noch verbleibende CO2- Budget für die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze «garantiert überschritten». Die schwache Platzierung der Schweiz in diesem Bereich sei vor allem darauf zurückzuführen, dass die Bundesbehörden nicht bereit seien, ehrgeizige Massnahmen umzusetzen. Sinnbildlich für diese Blockade sei die Ablehnung des Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) im Fall der Klimaseniorinnen.

Während andere Länder und der gesamte EU-Raum mit dem Übereinkommen von Paris seit 2015 die Ambitionen tatsächlich erhöht hätten, sei die Schweiz unverändert bei ihrem zu schwachen Ziel für 2030 geblieben. Dies, obwohl klar sei, dass die Stabilisierung der Klimaerhitzung nur mit verstärkten Emissionsreduktionen vor 2030 erreicht werden könne, hiess es in der am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung zum Climate Change Performance Index (CCPI) weiter.

Die Schweiz stürzt im Klimaschutz-Ranking der Nichtregierungsorganisationen innerhalb eines Jahres um 12 Plätze auf den 33. Rang ab. Hauptgrund für den Absturz ist laut den Umweltschutzorganisationen WWF und Greenpeace der «Stillstand» in der Klimapolitik bis 2030.

Die Internetnutzung in der Schweiz ist hoch. Rund 97 Prozent der Schweizer Bevölkerung nutzte das Internet in den letzten drei Monaten und 90 Prozent sogar täglich. Allerdings gibt es signifikante Unterschiede beim Geschlecht und Alter.

Männer nutzen das Internet hierzulande häufiger als Frauen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Männer gaben signifikant häufiger an, das Internet in den letzten drei Monaten täglich oder mehrmals pro Tag genutzt zu haben, als Frauen. Diese Differenz sei aber ausschliesslich auf die Altersgruppe ab 60 Jahren zurückzuführen, teilte das BFS weiter mit. Innerhalb der anderen Altersgruppen zwischen 15 und 59 Jahren sei derweil kein signifikanter Unterschied nach Geschlecht festgestellt worden.