Zürcher Gericht verurteilt Klima-Aktivisten wegen Banken-Blockade.

Die Gruppe, die mehrheitlich aus der Region Genf stammt, hatte im Juli 2019 den Eingang zur Credit Suisse am Paradeplatz blockiert.

Das Zürcher Obergericht hat am Freitagnachmittag eine Gruppe von Klima-Aktivisten zu bedingten Geldstrafen verurteilt.

Die Aktivisten am 8. Juli 2019 vor der Credit Suisse am Paradeplatz. Bild: AP

Über 65'000 Kilometer Wanderwege führen kreuz und quer durch die Schweiz. Da kommt es natürlich zu vielen Kreuzungen. Wir haben uns gefragt: Von welchem Punkt der Schweiz hat man am meisten Möglichkeiten? Die Antwort ist (nicht ganz) klar.

Wanderwegweiser faszinieren mich. Ich weiss gar nicht genau, warum. Vielleicht, weil ich an einem Ort aufgewachsen bin, von dem ich lange dachte, er besitze den grössten Wegweiser der Schweiz. Also «der Grösste» im Sinn von: Am meisten verschiedene Tafeln mit möglichst vielen (verschiedenen) Zielen.