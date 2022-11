Klimaaktivisten stehen wegen Banken-Blockade vor Zürcher Gericht

Sympathisanten kündigten an, heute vor Prozessbeginn vor dem Obergericht zu demonstrieren. (sda)

Die neun Aktivistinnen und Aktivisten, die meisten aus der Westschweiz, waren Teil einer Sitzblockade. Dabei verstellten sie die Eingänge mit Velos und Pflanzenkübeln und ketteten sich aneinander. Die Polizei verhaftete 64 Personen und steckte diese bis zu zwei Tage in Untersuchungshaft.

Heute Freitag müssen sich neun Klimaaktivistinnen und -aktivisten vor dem Zürcher Obergericht verantworten. Sie hatten im Juli 2019 den Eingang zur Credit Suisse am Paradeplatz blockiert, um gegen klimaschädliche Aktivitäten der Bank zu demonstrieren.

Die Finanzausgleichszahlungen für 2023 an die Kantone werden um 290 Millionen Franken höher sein als im laufenden Jahr. In absoluten Zahlen grösster Nettozahler ist mit rund 500 Millionen Franken Zürich. Bern erhält am meisten, nämlich rund 1.1 Milliarden Franken.