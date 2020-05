Schweiz

3 Fakten zum Krisenaktionsplan der Klimajugend climatestrike



32 Stunden-Woche und Flugverbot: 3 Fakten zum Krisenaktionsplan der Klimajugend

Die Coronakrise machte der Klimajugend einen Strich durch die Rechnung. Nun melden sich die Aktivistinnen und Aktivisten mit einem Krisenaktionsplan zurück. Die Coronakrise soll als Sprungbrett in eine ökologischere Zukunft dienen.

«Unsere Bewegung ist lahmgelegt», hiess es Anfang April von der Klimajugend. Nun lässt die Bewegung wieder von sich hören. Mit einem «Krisenaktionsplan» traten sie heute vor die Medien. Der Plan soll dafür sorgen, dass die Massnahmen, die ergriffen wurden um die Coronakrise zu überwinden, klimagerecht gestaltet werden. Der «Wiederaufbau der Wirtschaft» nach der Coronakrise müsse im Rahmen der präsentierten Strategie geschehen.

«Um die Klimakrise nicht noch weiter anzuheizen ist es zentral, ein soziales und ökologisches Konjunkturprogramm zu verabschieden», so die Klima-Aktivisten.

Was wird gefordert?

Der Plan verfolgt das bereits früh erklärte Ziel der Klimaaktivistinnen: Die Schweiz soll bis 2030 auf Netto 0 Treibhausgasemissionen kommen. Ein grosser Fokus bildet auch weiterhin der Verkehr: So fordern die Aktivisten beispielsweise ein Verbot von europäischen Passagier- und Transportflügen sowie autofreie Städte.

Klimatische Forderungen

Wird nicht emissionsarmer Verkehr finanziell unterstützt, soll diese Unterstützung an Reduktionsziele gebunden werden

werden « Massive » Förderung emissionsarmer Verkehrsmittel (ÖV, Velo)

» emissionsarmer Verkehrsmittel (ÖV, Velo) Verbot von Passagier - und Transportflügen innerhalb von Europa

von - und innerhalb von Europa Emissionsobergrenze für die Luftfahrt

für die Luftfahrt Unterstützung von Alternativen zum Fliegen

von zum Fliegen Autofreie Städte

Investition in nachhaltige Energien

Förderung eines agroökologischen Ernährungssystems

Klare Reduktionsziele im Finanzsektor

Subventionsstopp für fossile Energien

Sozialpolitische und weitere Forderungen

Sofortige Reduktion der Arbeitszeit auf 32 Stunden

der Arbeitszeit auf BIP soll durch den Index für nachhaltige Entwicklung (SDI) abgelöst werden

(SDI) abgelöst werden Solarpflicht und grüne Finanzierungsoptioen durch eine demokratisch geführte Klimabank

und grüne Finanzierungsoptioen durch eine demokratisch geführte Ausbildungsprogramme für Planerinnen und Planer von erneuerbaren Energien

für Planerinnen und Planer von erneuerbaren Energien Schaffung von öffentlichem Amt für grüne Arbeit

für Aus - und Weiterbildung für Fachleute der Gebäudetechnik

- und für Fachleute der Gebäudetechnik Verbot von Massentierhaltung

An wen ist der Aktionsplan gerichtet?

Viele Politikerinnen und Politiker hätten den Aktivisten vorgeworfen, dass diese keine Lösungen präsentieren würden, so die Aktivistin Lena Bühler an der Medienkonferenz. «Wir richten diesen Plan deshalb einerseits an die Politik, wollen aber auch in der Bevölkerung eine Diskussion anstossen.»

Das Manifest werde in den nächsten Tagen an alle Parlamentarier verschickt, so Bühler. Und man hoffe damit auch Einfluss auf die kommende Sommersession nehmen zu können.

Wie realistisch ist der Krisenaktionsplan?

«Wir haben nicht den Anspruch, einen perfekten Plan zu präsentieren. Wir wollen aber, dass diese Ideen breit diskutiert werden», so Aktivist Andri Gigerl.

Zu Diskussionen anregen wird der präsentierte Krisenplan allemal. Doch die gestellten Forderungen sind zuweilen radikal. Autofreie Städte oder beispielsweise ein Flugverbot innerhalb Europa wird in der Politik kaum mehrheitsfähig sein.

