Die Schweiz soll künftig auch im Ausland weniger Klimaschäden verursachen – das will die Umweltverantwortungsinitiative. Bild: keystone

Abstimmung zur Umweltverantwortungsinitiative: Alle Resultate des Sonntags live

Der erste Abstimmungssonntag des Jahres 2025 steht an. Am 9. Februar befinden die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über die Umweltverantwortungsinitiative. Hier findest du alle Resultate live.

Initiative zur Umweltverantwortung

Darum geht es

Die Initiantinnen und Initianten haben sich zum Ziel gesetzt, dass die Schweizer Wirtschaft die Lebensräume im In- und Ausland nur noch so stark belasten darf, wie sich diese auch wieder erholen können. So soll die natürliche Lebensgrundlage langfristig erhalten bleiben. Die Initiative steckt für dieses Ziel einen Zeitraum von zehn Jahren ab. Mehr Informationen dazu findest du hier.

Die Umweltverantwortungsinitiative kurz erklärt: Video: watson/Emanuella Kälin

Das sagen die Umfragen

Bereits zu Beginn der Umfragewellen im Dezember hatte die Initiative einen schweren Stand. Die Befürworter der Initiative konnten laut den Umfragen nie eine Mehrheit für sich beanspruchen. Am Abstimmungssonntag bräuchten die Initiantinnen und Initianten also ein Abstimmungswunder.

Die kantonalen Vorlagen und Wahlen

Appenzell Ausserrhoden

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden werden die Stimmberechtigten bei drei Ergänzungswahlen zur Urne gebeten. Eine Ersatzwahl des im Ausserrhodner Regierungsrat zurückgetretenen parteiunabhängigen Alfred Stricker wird durchgeführt. Zur Wahl stellen sich zwei parteilose Frauen: die diplomierte Pflegefachfrau Barbara Giger-Hauser und die Kantonsrätin und Betriebswirtschafterin Susanne Metzger.

Basel-Landschaft

Im Rahmen der Vorlage stimmt die Bevölkerung über eine Teilrevision des «Gesetzes über die politischen Rechte» ab. Es geht dabei um eine Anpassung der Sitzverteilung im Basler Landrat. Neu soll jeder der zwölf Wahlkreise des Halbkantons mindestens einen Sitz erhalten. Die restlichen Sitze würden anschliessend nach der stimmberechtigten Bevölkerung der Wahlkreise aufgeteilt.

Bern

Die «Berner Solar-Initiative» fordert, dass Dach- und Fassadenflächen neuer Bauten und Anlagen künftig mit Solaranlagen ausgestattet werden müssen. Bei bestehenden Bauten soll die Solarpflicht einsetzen, wenn Dächer und Fassaden saniert werden. Bis 2040 sollen alle geeigneten Flächen bestehender Bauten und Anlagen mit Solaranlagen ausgestattet sein.

Freiburg

Das Stimmvolk muss bei dem obligatorischen Referendum dem Bau eines neuen kantonalen Lagers für freiburgische Kulturgüter zustimmen. Damit soll die Situation der Lagerung der kantonalen Kulturgüter deutlich verbessert werden. Zurzeit sind die Kulturgüter auf 29 Standorte verteilt. Der Grosse Rat hat dem Kredit über 56 Millionen Franken mit 95 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen zugestimmt.

Luzern

Die Initiative «Ja zum Stimmrechtsalter 16!» fordert, dass im Kanton Luzern das aktive Stimm- und Wahlrechtsalter auf 16 Jahre gesenkt wird. Bisher erhält man im Kanton Luzern das aktive wie auch das passive Stimm- und Wahlrecht erst mit 18 Jahren. Bei Annahme der Verfassungsinitiative könnten Schweizerinnen und Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Luzern bereits ab 16 Jahren an kantonalen und kommunalen Abstimmungen im Kanton Luzern teilnehmen, jedoch weiterhin nicht gewählt werden.

Schaffhausen

Durch die Änderung des Gesetzes, das zuletzt 1968 angepasst wurde, soll der technologische Wandel bei der Berechnung der Strassenverkehrssteuern von leichten Motorwagen (< 3,5 t) berücksichtigt werden. Bisher wurden im Kanton Schaffhausen die Strassenverkehrssteuern auf Grundlage der Hubraumgrösse berechnet. Neu sollen zusätzlich die Antriebsstärke und das Gesamtgewicht in der Berechnung berücksichtigt werden. Zudem wird ein Mindeststeuersatz von 100 Franken eingeführt.

Solothurn

Nachdem die Revision des kantonalen Energiegesetzes 2018 abgelehnt wurde, hat der Solothurner Kantonsrat nun eine Totalrevision des Energiegesetzes ausgearbeitet, die statt auf Verbote mehr auf Fördermassnahmen setzt. Im Rahmen der Totalrevision würden Fördermittel für Biomasse- und Biogasanlagen, Solaranlagen, die die ganze Dachfläche nutzen, Fernwärmeverbünde und Ladestationen für Elektrofahrzeuge gesprochen werden. Die SVP sammelte genug Unterschriften, um das Referendum zu ergreifen.

Zürich (Stadt)

In der Stadt Zürich wird darüber abgestimmt, ob der Gemeinderat zusätzlich entschädigt werden soll. Die letzte Revision der Entschädigungen fand 1998 statt. Die Vorlage sieht eine Grundentschädigung für alle Gemeinderäte von 1000 Franken brutto pro Monat vor. Zusammen mit allen Sitzungsgeldern könnte ein Gemeinderat damit maximal 28'000 statt wie bisher 16'000 Franken pro Jahr verdienen. Das wäre etwas weniger als der Medianlohn einer 30-Prozent-Stelle in der Stadt Zürich.