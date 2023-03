Fridays for Future: Hier kannst du am Freitag für eine nachhaltigere Zukunft protestieren

Am Freitag, 3. März, geht die Klimajugend weltweit wieder auf die Strasse für eine bessere Zukunft – wann und wo die Demonstrationen in der Schweiz stattfinden, erfährst du hier.

Mehr «Schweiz»

Dieses Mal steht der globale Klimastreik ganz im Zeichen der Energiewende. «Gegen die fossile Energieversorgung und für Klimagerechtigkeit», schreiben die Organisatoren auf ihrer Webseite.



Es werde ein massiver Ausbau der erneuerbaren Energien und eine soziale Energiepolitik gefordert. Und, dass nicht in neue fossile Infrastruktur investiert werde. Diese Message würdest du gerne unterstützen? In diesem Freitags-Programm für die Schweiz findest du bestimmt den richtigen Ort für dich:

Aarau

Wann: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Wo: Aarau Bahnhof, 5000 Aarau

Aarau Bahnhof, 5000 Aarau Was: Demonstration und anschliessend Reden und Musik

Demonstration und anschliessend Reden und Musik Thema: Öl- und Gaskraftwerk Birr, Ausbau Autobahn A1

Klimastreik in Zürich im Dezember 2022. Bild: keystone

Bern

Wann: 17.00 bis 18.30 Uhr

17.00 bis 18.30 Uhr Wo: Waisenhausplatz, 3011 Bern

Waisenhausplatz, 3011 Bern Was: Demonstration und vorgängiges Erstellen der Plakate

Demonstration und vorgängiges Erstellen der Plakate Thema: Ausbau neuer fossiler Infrastrukturen

Lausanne

Wann: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Wo: Pôle Sud, 1003 Lausanne

Pôle Sud, 1003 Lausanne Was: Picknick und Präsentation der aktuellen und künftigen Projekte

Luzern

Wann: 18.00 bis 21.00 Uhr

18.00 bis 21.00 Uhr Wo: Theaterplatz, 6003 Luzern

Theaterplatz, 6003 Luzern Was: Demonstration und anschliessend Reden und Konzerte im Vögeligärtli

Demonstration und anschliessend Reden und Konzerte im Vögeligärtli Thema: Klimagerechtigkeit für jene, die vom Klimawandel betroffen sind, ohne dass sie etwas dafür können

Jugendliche am Klimastreik in Bern letztes Jahr. Bild: keystone

Neuenburg

Wann: 15.00 bis 22.00 Uhr

15.00 bis 22.00 Uhr Wo: L'Amar, 2000 Neuenburg

L'Amar, 2000 Neuenburg Was: Ein Zine-Workshop, Banner und Buttons erstellen und Essen zu fairen Preisen

Sion

Wann: 11.30 Uhr bis 18.30 Uhr

11.30 Uhr bis 18.30 Uhr Wo: Place de la Planta, 1950 Sion

Place de la Planta, 1950 Sion Was: Informationsstände zu diversen Themen und eine Demonstration ab 16.30 Uhr

Informationsstände zu diversen Themen und eine Demonstration ab 16.30 Uhr Thema: Verkaufsstopp fossiler Neuwagen, Verbot fossiler Heizungen, Aufklärung Ursachen Treibhausgase

St. Gallen

Wann: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Wo: Vadian Denkmal in der Marktgasse, 9000 St. Gallen

Vadian Denkmal in der Marktgasse, 9000 St. Gallen Was: Demonstration

Demonstration Thema: Klimagerechtigkeit und dekolonialistischer Umgang mit der Klimakrise

Klimastreik in Zug, 2021. Bild: keystone

Zürich

Wann: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Wo: Münsterhof, 8001 Zürich

Münsterhof, 8001 Zürich Was: Demonstration

Demonstration Thema: Ausbau fossiler Infrastruktur stoppen, Auswirkung der Klimakrise auf den globalen Süden

Wie die Organisatorinnen des Klimastreiks Schweiz auf Anfrage mitteilen, werden in Zürich mindestens 3000 Demonstrierende erwartet und in Bern mindestens 1000. In Aarau rechnet man mit mindestens 100 Teilnehmenden am Klimastreik.

(anb)