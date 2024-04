Das Medieninteresse an den Klimaseniorinnen ist riesig. Bild: keystone

Schweiz verletzt Menschenrechte: Historischer Sieg für Klimaseniorinnen in Strassburg

Acht Jahre lang haben die Klimaseniorinnen für dieses Urteil gekämpft: Gemäss dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hat die Schweiz die Artikel 8 und 6 der Menschenrechtskonvention verletzt.

Linda Leuenberger, Strassburg

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat am Dienstagvormittag das Urteil im Fall Klimaseniorinnen gegen die Schweiz verkündet. Das Gericht hat eine Verletzung von Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) und 6 (Zugang zum Gericht) der Menschenrechtskonvention festgestellt.

Artikel 8 beschreibt, so das Gericht, das Recht auf wirksamen Schutz durch den Staat gegen die Folgen des Klimawandels, die dieser auf das Leben, die Gesundheit, das Wohlergehen und die Lebensqualität hat. Die Schweiz sei ihren Pflichten diesbezüglich nicht nachgekommen.

Die Klimaseniorinnen im Gerichtssaal. Bild: keystone

Das Gericht gab den Klimaseniorinnen zudem bezüglich des Artikel 6, Paragraf 1 der Menschenrechtskonvention recht. Die Schweizer Gerichte, so die Argumentation, haben keine überzeugenden Gründe vorgebracht, warum sie es für unnötig gehalten haben, die Klage der Klimaseniorinnen nicht zu untersuchen. Sie haben die Beschwerde nicht ernst genommen.

Die Klimaseniorinnen sind ein Betroffenen-Verein, der 2016 von Greenpeace initiiert wurde. Sie haben den Bund eingeklagt, weil er zu wenig tue, um sie vor den immer häufigeren und intensiveren Hitzewellen zu schützen. Ältere Frauen haben ein nachweislich höheres Sterberisiko bei Hitze als andere Bevölkerungsgruppen.

Auch Klimaaktivistin Greta Thunberg war vor Ort. Hier mit Anne Mahrer, Co-Präsidentin der Klimaseniorinnen. Bild: keystone

Da ihre Klage in der Schweiz in allen Instanzen abgelehnt wurde, haben die Klimaseniorinnen 2020 den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angerufen. Es handelt sich um die erste Klimaklage, die an einem internationalen Gericht verhandelt wurde.

Das am Dienstagvormittag gefällte Urteil wird als Leiturteil angesehen. Die 46 Mitgliedstaaten des Europarats werden sich künftig danach richten.

Restliche Klagen abgewiesen

Nebst der Klage der Klimaseniorinnen urteilte der EGMR über zwei weitere Klimaklagen. Die zweite Klage betraf Damien Carême, den ehemaligen Bürgermeister der nordfranzösischen Küstenstadt Grande-Synthe.

Carême, heute EU-Parlamentarier, warf Frankreich vor, zu wenig gegen den Klimawandel und die Überflutung seiner Stadt zu unternehmen. Seine Klage wurde als unzulässig zurückgewiesen, weil der Kläger keine relevante Verbindung zu Grande-Synthe habe und aktuell auch nicht in Frankreich lebe.

Auch die dritte Klima-Beschwerde wurde abgewiesen. Geklagt hatte eine Gruppe von jungen Portugiesen, deren Klage richtete sich gegen 32 Länder, darunter auch die Schweiz. Der EGMR betrachtete die Klage als unzulässig, weil die Jugendlichen zuvor nicht vor einem Gericht in Portugal klagten, sondern sich direkt an den EGMR wandten.

Update folgt.