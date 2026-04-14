Besonders in den Bergen drückt gegen Ende Woche die Sonne immer stärker durch. Bild: KEYSTONE

Bis zum Wochenende winken Sonne und 20 Grad – danach folgt ein Wetterumschwung

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Ein Tief mit dem Zentrum über Korsika und Sardinien schaufelt feuchte Mittelmeerluft in Richtung Alpen. Deshalb ist es hierzulande auch am Dienstag noch verbreitet nass und trüb. Der Einfluss des Mittelmeertiefs lässt im Laufe des Tages aber nach. «Tagsüber wird es zwar auch hier zunehmend trocken, wobei es örtlich bis zum Abend noch unergiebige Niederschläge geben kann», schreibt MeteoNews.

Doch ab Mittwoch kommt die Wende, zumindest was die Temperaturen betrifft. In den Bergen winkt bereits am Mittwochnachmittag die Sonne, in Lausanne, Basel und Zürich wird es bis zu 18 Grad warm, im Süden kann es sogar über 20 Grad geben.

«Von Donnerstag bis Samstag stellt sich dann eine ziemlich sonnige Wetterphase ein», schreibt der Wetterdienst. An diesen Tagen wird die 20-Grad-Marke auch im Norden geknackt. Im Süden sind sogar Maximaltemperaturen von fast 25 Grad angekündigt.

Das Wetter wird gegen Ende der Woche immer freundlicher. Bild: meteonews

So wird das Wochenende

Bislang sieht es danach aus, dass am Freitag bezüglich der Sonneneinstrahlung ein Höhepunkt erreicht wird. Doch auch am Samstag wird es nochmals warm. Am Sonntag sucht uns bereits wieder eine Störung heim, wie MeteoNews schreibt.

«Nach vielen Wettermodellen dürfte am Sonntag eine Störung neue Niederschläge und ein leicht sinkendes Temperaturniveau bringen», so der Wetterdienst. Nach aktuellen Prognosen dürfte es am Sonntag regnen und auch das Temperaturniveau sinkt.

Für Mitte nächster Woche werden sogar Maximaltemperaturen von nur noch 11 Grad erwartet. Wer es also lieber warm und sonnig hat, sollte das Wochenende geniessen. (leo)