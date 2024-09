Die Migros lanciert zusammen mit der Migros Bank ein Gratis-Bankprodukt. Bild: KEYSTONE

Migros lanciert kostenloses Online-Bankangebot

Die Migros will die Schweizer Bankenlandschaft aufmischen. Zusammen mit ihrer Tochter Migros Bank lanciert die Detailhändlerin ein Gratis-Bankprodukt. Unter dem Namen «M+» erhalten Kunden ein kostenloses Privat- und Sparkonto sowie eine Debit- und Kreditkarte ohne Jahresgebühr.

Im Rahmen des Angebots könnten die Kunden ausserdem kostenlos Bargeld in Migros-Filialen und an Geldautomaten der Migros Bank abheben und Cumulus-Punkte sammeln, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Das Angebot sei «speziell auf die täglichen Finanzbedürfnisse ihrer Kundschaft» zugeschnitten, teilt die Migros weiter mit. (sda/awp)