Migros verkauft 12 der 14 Bike-World-Läden – dieser Velo-Laden übernimmt

Neben Bike World stehen auch die Reisetochter Hotelplan, das Möbelhaus Micasa, die Do it + Garden-Filialen sowie die Kosmetik- und Hygienetochter Mibelle zum Verkauf. Bereits abgeschlossen ist der Verkauf von Melectronics: 20 der 37 Elektronikfachmärkte werden von Mediamarkt übernommen, die restlichen 17 werden geschlossen.

Mehr Kinderpornografie im Netz, das Aussendepartement stellt kein Rechtshilfegesuch an den Vatikan rund um die Missbrauchsvorwürfe und die Autolobby will Lehrstühle finanzieren: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) hat im letzten Jahr über 14'400 Verdachtsmeldungen vom US-Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder erhalten. Das waren gemäss der «SonntagsZeitung» doppelt so viele wie 2021. Das Fedpol leite jene Fälle, welche das schweizerische Strafrecht tangierten, an die Kantone weiter. 2023 seien es knapp 2000 Fälle gewesen. Die Zunahme hänge einerseits mit der präziseren Software zusammen, die Internetplattformen absuche. Andererseits sei es zu mehr verbotener Pornografie gekommen. In der Schweiz stellen laut einer Untersuchung der Universität Freiburg 54 Prozent der Eltern Bilder von ihren Kindern ins Netz. Daran würden sich Pädokriminelle bedienen, so die Zeitung.