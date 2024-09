Migros hält an Deutschland-Expansion von Galaxus fest

Der Detailhändler Migros hält trotz Sparprogramm und Konzernumbau an den Wachstumsplänen mit Galaxus in Deutschland fest. Die Finanzierung der Auslandexpansion der Onlineplattform sei bis 2029 gesichert, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Finanzielle Angaben werden nicht gemacht.

Migros ist überzeugt von der Galaxus-Expansion. Bild: www.imago-images.de

Die Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) habe auch die Galaxus-Expansion auf den Prüfstand gestellt, heisst es im Communiqué. Dabei sei man nun aber zum Schluss gekommen, dass die Weiterentwicklung des Onlinegeschäfts im europäischen Markt erfolgversprechend sei. Es gebe ein grosses Wachstumspotenzial und Synergieeffekte.

Galaxus Deutschland wurde im November 2018 aus der Taufe gehoben. Seither seien 2,5 Millionen Kundinnen und Kunden gezählt worden und der Jahresumsatz habe zuletzt bei 286 Millionen Euro gelegen. Der Onlinehändler beschäftigt den Angaben zufolge in Deutschland mehr als 200 Angestellte an vier Standorten. (rbu/sda/awp)