Schweiz: Niederländischer Discounter Action eröffnet Filiale im Tessin

Das Logo des Discounter Action in Bachenbuelach ein, aufgenommen am Samstag, 5. April 2025. Die Schweiz ist das 13. Land, in dem der niederlaendische Non-Food-Discounter eroeffnet. (KEYSTONE/Ennio Lea ...
Die neue Filiale im Tessin wird am 15. Januar eröffnet.Bild: keystone

Discounter Action eröffnet erste Filiale im Tessin

12.01.2026, 11:2912.01.2026, 11:29

Der niederländische Discounter Action erweitert sein Filialen-Netz in der Schweiz. Wie es in einer Medienmitteilung heisst, eröffnet Action einen Store im Centro Commerciale Breggia in Balerna im Kanton Tessin. Es ist die insgesamt neunte Action-Filiale in der Schweiz.

«Wir freuen uns sehr, dass wir neun Monate nach der Eröffnung unseres ersten Stores in der Schweiz nun auch unseren ersten Store im italienischsprachigen Teil der Schweiz eröffnen können», lässt sich Robin Roy, General Manager Action in der Schweiz, zititeren.

Die neue Filiale wird am 15. Januar eröffnet, für die Führung sind 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt worden. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 07:30 bis 19:00 Uhr und am Samstag von 07:30 bis 18:30 Uhr.

Das ist der Discounter Action

Nach eigenen Angaben ist Action der am schnellsten wachsende Non⁠-Food⁠-Discounter Europas. Die erste Filiale wurde 1993 in Enkhuizen in den Niederlanden eröffnet. Seitdem legt der Discounter eine steile Entwicklung hin. Mittlerweile gibt es mehr als 3000 Filialen in über 13 Ländern. (ome)

Mehr zu Action Schweiz:

Discounter Action kommt in die Schweiz und verspricht «1500 Produkte für unter 2 Franken»
