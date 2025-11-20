wolkig, aber kaum Regen
Konsum - Detailhandel

Lidl ruft Fondue Chinoise wegen zu viel PFAS zurück

20.11.2025, 14:4720.11.2025, 14:47

Lidl Schweiz ruft seit Mittwoch ein Fondue-Chinoise-Produkt zurück. Konkret geht es das Produkt «TK Bio Weiderind Fondue Chinoise» mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26.04.2026 und der Lot-Nummer 25822457. Laut Lidl wurde darin PFAS über dem gesetzlichen Höchstgehalt nachgewiesen. Von einem Konsum wird deshalb dringend abgeraten.

Lidl Fondue Chinoise
Dieses Produkt ist vom Rückruf betroffen.Bild: lidl schweiz

Wer ein betroffenes Fondue Chinoise gekauft hat, kann dieses in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Bei PFAS handelt es sich um künstlich hergestellte Chemikalien, die sich in der Umwelt und auch in unserem Körper anreichern. Da sie sehr langlebig sind, bezeichnet man sie auch als «Forever Chemicals» oder «Ewigkeits-Chemikalien».

Studien an grösseren Bevölkerungsgruppen weisen darauf hin, dass bestimmte PFAS die Leber, das Hormon- und Immunsystem schädigen und den Fettstoffwechsel stören, die Wirkung von Impfungen verschlechtern, ein geringeres Geburtsgewicht zur Folge haben oder das RiZudem mehren sich die Hinweise, dass PFAS die Fruchtbarkeit verringern und das Krebsrisiko bei Frauen erheblich vergrössern sollen. (dab/dhr)

