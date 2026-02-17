trüb und nass
Coop: Detailhändler macht 2025 höheren Gewinn und Umsatzrekord

Coop erzielt 2025 Umsatzrekord

17.02.2026, 09:3717.02.2026, 09:44

Coop hat 2025 bei einem höheren Umsatz auch mehr Gewinn gemacht. Der Reingewinn stieg um 3,6 Prozent auf 606 Millionen Franken, wie der Detailhändler am Dienstag mitteilte. Mit Blick nach vorn zeigt sich die Gruppe optimistisch für weiteres Wachstum.

Umladevorgang von Gueter vom Zug auf einen Lastwagen bei der Eroeffnung des Eisenbahn-Hubs in Zuerich, am Freitag, 7. November 2025 in Zuerich. Coop beliefert neu auch ueber 70 Verkaufsstellen in der ...
Der Detailhändler hat 2025 einen höheren Umsatz als im Vorjahr gemacht.Bild: keystone

Wie seit Januar bekannt wuchs Coop im vergangenen Jahr währungsbereinigt um 2,3 Prozent auf einen Gesamtumsatz von 35,5 Milliarden Franken. Zulegen konnte die Genossenschaftsgruppe dabei bei den Supermärkten inklusive Onlineplattform Coop.ch, mit den Fachformaten wie Interdiscount sowie im Grosshandel und der Produktion. (awp/sda)

