Coop erzielt 2025 Umsatzrekord

Coop hat 2025 bei einem höheren Umsatz auch mehr Gewinn gemacht. Der Reingewinn stieg um 3,6 Prozent auf 606 Millionen Franken, wie der Detailhändler am Dienstag mitteilte. Mit Blick nach vorn zeigt sich die Gruppe optimistisch für weiteres Wachstum.

Der Detailhändler hat 2025 einen höheren Umsatz als im Vorjahr gemacht. Bild: keystone

Wie seit Januar bekannt wuchs Coop im vergangenen Jahr währungsbereinigt um 2,3 Prozent auf einen Gesamtumsatz von 35,5 Milliarden Franken. Zulegen konnte die Genossenschaftsgruppe dabei bei den Supermärkten inklusive Onlineplattform Coop.ch, mit den Fachformaten wie Interdiscount sowie im Grosshandel und der Produktion. (awp/sda)