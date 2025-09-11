«Potentielle Gesundheitsgefährdung»: Coop ruft Schoggi-Rahmglace zurück

Allergiker aufgepasst: Das Schoggi-Rahmglace von Coop enthält undeklarierte Haselnuss! Bild: coop

Der Detailhändler Coop hat das «Rahmglace Schokolade Coop 900 Milliliter» zurückgerufen. Grund dafür sei, dass das Allergen Haselnuss nicht deklariert sei, heisst es in der betreffenden Medienmitteilung.

Für Allergiker bestehe somit eine potentielle Gesundheitsgefährdung; ihnen wird impfohlen, das Produkt nicht zu verzehren. Für alle anderen Personen ist der Konsum unbedenklich.

Betroffen sind Produkte mit Mindesthaltbarkeitsdatum 15.02.2027. Die Produkte sind bereits für den Verkauf gesperrt worden. Bereits gekaufte Ware könne an die Verkaufsstellen zurückgebracht werden; der Verkaufspreis werde zurückerstattet, schreibt Coop. (cpf)