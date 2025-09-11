freundlich20°
DE | FR
burger
Schweiz
Konsum - Detailhandel

«Potentielle Gesundheitsgefährdung»: Coop ruft Schoggi-Rahmglace zurück

«Potentielle Gesundheitsgefährdung»: Coop ruft Schoggi-Rahmglace zurück

11.09.2025, 16:1311.09.2025, 16:45
Mehr «Schweiz»
Rahmglace Coop Schokolade 900 Milliliter, Rückruf.
Allergiker aufgepasst: Das Schoggi-Rahmglace von Coop enthält undeklarierte Haselnuss!Bild: coop

Der Detailhändler Coop hat das «Rahmglace Schokolade Coop 900 Milliliter» zurückgerufen. Grund dafür sei, dass das Allergen Haselnuss nicht deklariert sei, heisst es in der betreffenden Medienmitteilung.

Für Allergiker bestehe somit eine potentielle Gesundheitsgefährdung; ihnen wird impfohlen, das Produkt nicht zu verzehren. Für alle anderen Personen ist der Konsum unbedenklich.

Betroffen sind Produkte mit Mindesthaltbarkeitsdatum 15.02.2027. Die Produkte sind bereits für den Verkauf gesperrt worden. Bereits gekaufte Ware könne an die Verkaufsstellen zurückgebracht werden; der Verkaufspreis werde zurückerstattet, schreibt Coop. (cpf)

Mehr Rückrufe:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Vanille kann jeder – diese Glaces sind der wahre Hit
1 / 28
Vanille kann jeder – diese Glaces sind der wahre Hit
Es sollte einfach nicht allzu schnell schmelzen.
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Kampf ums Glace – dieser Mann macht kurzen Prozess
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Apple enthüllt das superdünne iPhone Air und die iPhone-17-Reihe – so viel kosten sie
2
Error 404: Fail-Dienstag not found
3
Sitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt +++ Polen will Luftverkehr einschränken
4
Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
5
Täter weiterhin unbekannt und flüchtig – 5 Punkte zum Attentat auf Charlie Kirk
Meistkommentiert
1
Wolfsburg verpflichtet Dänen-Star Eriksen +++ FCSG verleiht Stürmer Csoboth
2
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
3
Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe
4
Wegen 13. AHV: Mehrwertsteuer soll befristet erhöht werden
5
«Die Nato befindet sich im Dilemma» – Osteuropa-Experte zu Luftraumverletzung in Polen
Meistgeteilt
1
EU überweist Finanzhilfe an die Ukraine ++ Russland mit neuen Drohnenangriffe auf Ukraine
2
FBI hat Bilder des Verdächtigen +++ Mutmassliche Tatwaffe gefunden
3
«Trump ist der Hitler unserer Zeit»: Demonstrierende beschimpfen Trump bei Abendessen
4
Importiertes Aufbackbrot macht Schweizer Bäckereien zu schaffen
5
Von der Leyen: EU-Kommission stoppt Zahlungen an Israel
Parlament will keine Sanktionen gegen gewalttätige Siedler
Der Nationalrat hat wie der Ständerat Forderungen der Linken nach Massnahmen abgelehnt, die Israel zwingen sollen, seine völkerrechtlichen Verpflichtungen im Gaza-Konflikt einzuhalten. Eine davon ist die Übernahme von Sanktionen gegen gewalttätige Siedlerinnen und Siedler.
Zur Story