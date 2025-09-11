«Potentielle Gesundheitsgefährdung»: Coop ruft Schoggi-Rahmglace zurück

11.09.2025, 16:1311.09.2025, 16:45
Allergiker aufgepasst: Das Schoggi-Rahmglace von Coop enthält undeklarierte Haselnuss!Bild: coop
Der Detailhändler Coop hat das «Rahmglace Schokolade Coop 900 Milliliter» zurückgerufen. Grund dafür sei, dass das Allergen Haselnuss nicht deklariert sei, heisst es in der betreffenden Medienmitteilung.
Für Allergiker bestehe somit eine potentielle Gesundheitsgefährdung; ihnen wird impfohlen, das Produkt nicht zu verzehren. Für alle anderen Personen ist der Konsum unbedenklich.
Betroffen sind Produkte mit Mindesthaltbarkeitsdatum 15.02.2027. Die Produkte sind bereits für den Verkauf gesperrt worden. Bereits gekaufte Ware könne an die Verkaufsstellen zurückgebracht werden; der Verkaufspreis werde zurückerstattet, schreibt Coop. (cpf)
Vanille kann jeder – diese Glaces sind der wahre Hit
1 / 28
Vanille kann jeder – diese Glaces sind der wahre Hit
Es sollte einfach nicht allzu schnell schmelzen.
quelle: imgur
Kampf ums Glace – dieser Mann macht kurzen Prozess
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Der Nationalrat hat wie der Ständerat Forderungen der Linken nach Massnahmen abgelehnt, die Israel zwingen sollen, seine völkerrechtlichen Verpflichtungen im Gaza-Konflikt einzuhalten. Eine davon ist die Übernahme von Sanktionen gegen gewalttätige Siedlerinnen und Siedler.