Migros Bank landet mit diesen tanzenden Kühen einen viralen Hit – und löst Kontroverse aus

In einem Video der Migros-Tochter sind Kühe zu sehen, die tanzen und sich mit Jugendsprache unterhalten. Ein Begriff geht einigen Social-Media-Usern dabei zu weit – so erklärt sich die Bank.

Mehr «Schweiz»

Die Migros hat es wieder geschafft: Nach dem rappenden Grittibänz ist erneut ein TikTok-Clip der Detailhändlerin viral gegangen. Diesmal gelang dies der Tochtergesellschaft Migros Bank – mit einem KI-Video von sprechenden Kühen. Eine Mutter und ihr Kalb unterhalten sich dabei auf einem Skilift über Milch, ehe sie dann mit anderen Artgenossinnen zu einem Tanz anstimmen.

Dieses Video ging viral: Video: watson/tiktok/ migrosbank.ch

Wo genau der Bezug der Kühe zur Migros Bank ist, bleibt unklar. Einzig die M-förmige Brille der Mutterkuh lässt einen Bezug zum Detailhandelskonzern erahnen. Gerade dies scheint auf der Social-Media-Plattform aber gut zu funktionieren: Während die Migros Bank mit ihren Beiträgen auf TikTok meist ein paar Tausend Views erreicht, wurde der Kuh-Clip am Dienstagmittag – zwei Tage nach der Veröffentlichung – schon fast 2 Millionen Mal angeschaut.

Der Clip hat sich mittlerweile nicht nur in der Schweiz, sondern auch in zahlreichen weiteren Ländern verbreitet. So finden sich in den Kommentaren diverse User wieder, welche die Migros Bank aus dem Ausland grüssen. «Sweden here», so etwa ein Kommentar. «0% understanding 100% Vibe», so ein anderer fremdsprachiger User. Auch Personen aus Indonesien und Honduras meldeten sich in den Kommentaren zu Wort.

«Vallah» sorgt für Kontroverse

Während viele Freude an den tanzenden Kühen zu haben scheinen, sorgt der Clip bei einigen Userinnen und User für Ärger. So heisst es in einem der meistgelikten Kommentaren, das Video sei «mies respektlos». Dabei geht es um folgenden Dialog zwischen Kalb und Mutterkuh:

«Säg vallah, Mami?»

«Vallah!»

Bei «Vallah» oder «Wallah» handelt es sich um einen Begriff aus dem Arabischen, der auf Deutsch «bei Gott» bedeutet. Der Begriff hat sich in der Jugendsprache etabliert und wird im Sinne von «ich schwöre» verwendet. Auch im Video der Migros Bank dürfte das Wort so gemeint sein: Das fragende «Vallah» des Kalbs erfolgt auf die Aussage der Mutter, es müsse Milch mögen, es sei schliesslich eine Kuh.

Dass in diesem Kontext ein religiöser Begriff verwendet wird, stösst bei einigen Personen auf wenig Verständnis. «Auf Allah zu schwören in so einer Werbung, ist wirklich respektlos», so ein User. Andere entgegnen, man solle dies mit Humor nehmen.

Eine Filiale der Migros Bank. Bild: zvg

So erklärt die Migros Bank das Video

Auch die Migros Bank ist der Meinung, dass es sich bei «Vallah» um ein Wort handle, das «Teil des Sprachgebrauchs grosser Teile der Social-Media-Community» sei. Dies sagt eine Sprecherin gegenüber watson. «Es lag nie in unserer Absicht, jemand in seinen Gefühlen zu verletzen», lässt die Migros Bank verlauten. «Sollte dies dennoch geschehen sein, entschuldigen wir uns aufrichtig dafür.»

Und woher kommen die Kühe? Die Sprecherin sagt, dass man damit einen TikTok-Trend aufgegriffen habe, bei dem jeweils zu Monatsbeginn tanzende Kühe mit dem Song «First of the Month» gezeigt werden. Diesen habe man auf Wunsch der Community aufgegriffen – nicht zum ersten Mal, wie die Sprecherin erklärt. Tatsächlich finden sich auf der TikTok-Seite von der Migros Bank noch weitere Beiträge mit Kühen. Diese blieben aber deutlich weniger erfolgreich.

Auch dass im Video keinerlei Hinweise auf die Bank erkennbar sind, ist laut der Migros Bank ein bewusster Entscheid. Man wolle auf Social Media eine Beziehung mit Personen jedes Alters aufbauen, wofür man Inhalte zum Umgang mit Geld und unterhaltsame Videos kombinieren wolle. So soll man als Bank wahrgenommen werden, die zugänglich und nahbar ist.

(dab)