«Grittibänz im Benz» landet beim österreichischen Präsidenten

Auf seiner ersten Auslandsreise besuchte Bundespräsident Guy Parmelin am Donnerstag Wien und traf dort den österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen.

Dieser veröffentlichte anschliessend kurze Ausschnitte des Treffens auf TikTok, unterlegt mit dem viralen Sound «Grittibänz im Benz». Der Sound stammt aus einer Migros-Marketingaktion, die im Dezember viral ging.

Das Video von Van der Bellen wurde von zahlreichen Nutzerinnen und Nutzern gefeiert und bisher über 430'000 Mal angesehen.

Im Zentrum der Gespräche standen die bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und Österreich, die Sicherheit in Europa sowie die wirtschaftliche Entwicklung.

