Tier

Nachwuchs im Zolli: Kudu-Baby im Zoo Basel geboren

Nachwuchs im Antilopenhaus: Kudu-Baby im Zoo Basel geboren

04.02.2026, 09:4704.02.2026, 09:47

Nachwuchs im Antilopenhaus des Basler Zoos: Ein kleines Kudu hat am 16. Januar ein Weibchen zur Welt gebracht. Das Baby heisst Xolani und bedeutet «die Friedliche», wie der Zolli am Mittwoch mitteilte.

Das Weibchen wog bei der Geburt 5,3 Kilogramm. Vater von Xolani ist der im Dezember 2023 in Basel geborene Kudu-Bock Usiku. Er ist gemäss Mitteilung erstmals Vater geworden. Mutter des Jungtiers ist die fünfjährige Kudu-Kuh Berenika. Für sie ist es das vierte Baby.

Kudu Baby Zoo Basel Zolli
Xolani steht noch auf etwas wackligen Beinen.Bild: Zoo Basel

Noch liege Xolani oft im Stroh und schlafe viel, heisst es weiter. Besucherinnen und Besucher müssten sich noch etwas gedulden, bis sie Xolani zu Gesicht bekommen. Der Zoo schliesst weitere Jungtiere in den kommenden Wochen nicht aus.

Um den Tieren Ruhe zu gönnen, bleibe das Antilopenhaus in den kommenden Tagen vor allem in den Morgenstunden weiterhin geschlossen, heisst es weiter. Der Zoo Basel züchtet seit 1956 Kudus. (sda)

Mehr Tier-News:

Im Zoo Zürich streift neu Giraffenbulle Obi durch die Savanne
