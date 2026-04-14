bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Konsum - Detailhandel

So soll die Zürcher Bahnhofstrasse in Zukunft aussehen

So sieht die Zürcher Bahnhofstrasse in Zukunft aus

Die teuerste Einkaufsstrasse der Schweiz verändert sich: Vor allem globale Luxusmarken ziehen ein oder weiten sich aus. Das ist geplant.
14.04.2026, 11:2414.04.2026, 12:41

Die 1,4 Kilometer lange Zürcher Bahnhofstrasse ist nicht nur die teuerste Strasse der Schweiz, sondern belegt gemäss dem Ranking «Main Streets Across the World» von Cushman & Wakefield auch weltweit den siebten Platz der teuersten Einkaufsstrassen. Die Mieten können bis 13'000 Franken pro Quadratmeter betragen.

Menschen bewegen sich auf der Bahnhofstrasse am Donnerstag, 9. August 2012 in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza)..
Die Bahnhofstrasse passieren täglich rund 60'000 bis 90'000 Personen.Bild: KEYSTONE

Inzwischen seien fast die Hälfte aller Geschäfte an der Bahnhofstrasse sogenannte Mono-Brand-Flagships, also Filialen einer Luxusmarke, wie der Tages-Anzeiger berichtet. Während immer mehr internationale Brands an die Einkaufsmeile ziehen, sinkt der Anteil einheimischer Geschäfte – von 35 Prozent im Jahr 2012 auf heute noch 7 Prozent.

Zu den betroffenen Traditionsgeschäften zählen etwa Franz Carl Weber, Landolt-Arbenz, Türler Uhren und Schmuck sowie der Blumenladen Marsano. Auch die Chronometrie Beyer gab kürzlich ihre Schliessung bekannt – nach fast 150 Jahren an der Bahnhofstrasse.

Der Wandel zu einer zunehmend von globalen Brands geprägten Bahnhofstrasse spiegelt sich auch in aktuellen Standortverschiebungen wider:

  • Apple wechselt den Standort Mitte 2027 und zieht an die Lintheschergasse, direkt neben den Globus. Zuvor waren dort die Modegeschäfte Bayard und Schild. Die Filiale soll rund 2'000 Quadratmeter umfassen und damit zu den grössten Apple-Flagship-Stores in Europa zählen.
  • Chanel zieht um und verdoppelt seine Geschäftsfläche um mehr als 60 Quadratmeter.
  • Swatch zieht ins ehemalige Modehaus Grieder beim Paradeplatz.
  • Sephora zieht in die ehemaligen Räumlichkeiten der niederländischen Pflegemarke Rituals.
  • Tiffany verlegt seinen Standort in den ehemaligen Chanel-Store.
  • Visilab eröffnet eine Filiale in den Räumlichkeiten des ehemaligen Schmuckgeschäfts Les Ambassadeurs.
  • Der Pariser Parfumhersteller Diptyque zieht ins ehemalige Geschäft des Unterwäsche-Labels Agent Provocateur an der Bärengasse.
  • Schmuck- und Piercinggeschäft Giada Ilardo verlässt die Bahnhofstrasse und eröffnet am Rennweg einen Pop-up-Store.​

Unklar bleibt, was mit dem Modissa-Gebäude geschieht, das seit 2022 immer wieder von Pop-up-Stores genutzt wird. «Die beiden Erbinnen der Immobilie verlangen eine entsprechende Miete und warten, bis jemand bereit ist, diese zu bezahlen», sagt Immobilienexperte Marc C. Riebe gegenüber dem Tages-Anzeiger. (cst)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Immer mehr shoppen online
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
11 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
11
Rivella geht bei seinen gelben Getränken über die Bücher – aus diesem Grund
Die Schweizer Traditionsfirma lancierte vor zwei Jahren eine gelbe Variante ihres Kultgetränks. Nun wurde eine Anpassung nötig.
Die Marke Rivella ist praktisch Teil des Schweizer Kulturguts, genauso wie andere Traditionsfirmen wie Ricola, Victorinox, Zweifel oder Kambly. Entsprechend viel Beachtung erhält das Familienunternehmen aus Rothrist AG, wenn es sich an Innovationen heranwagt – insbesondere wenn die Kult-Getränkelinie um eine neue Farbe erweitert.
Zur Story