Aldi schliesst weitere Filiale in Zürich

Der Discounter Aldi schliesst gleich in mehreren Städten Filialen. Nun kommt eine prominente in der Zürcher Innenstadt hinzu.

Aldi Suisse kann sich offenbar seine Filialen an Top-Standorten nicht mehr leisten. Schon länger ist bekannt, dass der Discounter in Bern die zentrale Aldi-Filiale am Zytglogge (Kornhausplatz) per Ende Januar schliessen wird. Ab Februar wird es zudem die Filiale an der Bahnhofstrasse in Baden AG nicht mehr geben, ebenso die Filiale im Einkaufszentrum Glatt in Wallisellen ZH. In Bern schliesst zudem die Filiale in Wabern, die seit 2012 in Betrieb ist.

Bild: aldi suisse

Wie Blick am Freitagmorgen vermeldet, kommt es nun auch in Zürich zu einer prominenten Schliessung: Man schliesse im Frühling die zweistöckige Filiale an der Sihlstrasse in Zürich, bestätigt Aldi Suisse gegenüber der Zeitung. Damit gebe der Discounter «eine Vorzeigefiliale an Top-Lage» nach gut fünf Jahren auf, so «Blick».

Warum gibt Aldi so viele Filialen auf?

Die Schliessungen seien das Ergebnis einer unternehmensinternen Prüfung, hiess es bei Aldi im Zuge der Berichte über die Schliessungen in den anderen Städten. Die Entscheidung basiere auf einer Vielzahl von Kriterien, darunter Kundenfrequenz, Nachfrage und Mietverhältnisse.

Konkretere Gründe werden auch diesmal nicht genannt, die Kosten solcher Standorte dürften aber entscheidend gewesen sein. Dass bei Aldi Süd – verantwortlich für das Schweizer Geschäft – derzeit gespart wird, betreffe das Schweizer Geschäft allerdings nicht. Gegenüber Blick sagt die Aldi-Medienstelle, man mache das, was «wir als Discounter seit jeher machen: Wir fokussieren uns auf effiziente Prozesse und Kostenstrukturen». Aldi wolle sich auf bestehende und künftige Standorte konzentrieren, die zum Unternehmen passen. Man ziehe «dort Konsequenzen, wo dies nicht mehr der Fall ist».

(lak)