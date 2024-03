Die Vermutung liege nahe, dass die Pistenbetreiberinnen die dynamischen Preismodelle dazu nutzten, an Tagen mit vielen erwarteten Gästen höhere Ticketpreise zu verlangen, teilte der Schweizer Konsumentenschutz am Mittwoch mit. Dazu gehörten vor allem Feiertage, Wochenenden und Schulsportferien.

Milliarden für AHV und Armee reissen Loch in Bundeskasse – was die Parteien dagegen tun

Grossbrand in Wolfenschiessen NW – 17 Personen evakuiert

In Wolfenschiessen NW ist in der Nacht auf Mittwoch in einem Industriegebäude ein Feuer ausgebrochen. Weil die Flammen auch auf ein Wohnhaus übergriffen, mussten 17 Personen evakuiert werden. Wegen den Löscharbeiten mussten die Hauptstrasse und die Bahnlinie Richtung Engelberg OW bis in den Morgen gesperrt werden.