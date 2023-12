Ständerat gegen strengere Regeln bei Krankenkassen-Vergütungen

Laut dem Kommissionssprecher gelangt dieser Vorstoss in wenigen Wochen vor die zuständige Nationalratskommission. Gibt diese der Initiative Folge, kann die zuständige Ständeratskommission auf der Basis der Initiative einen Erlassentwurf ausarbeiten. (saw/sda)

Zopfi wies auch darauf hin, dass die Kommission eine Parlamentarische Initiative der früheren Genfer Ständerätin Lisa Mazzone (Grüne) unterstütze. Diese fordert, die Mitglieder des eidgenössischen Parlaments sollten Einkünfte aus Nebentätigkeiten offenlegen müssen. Das sei der klügere Ansatz, so Zopfi.

Es wäre eine Ungleichbehandlung, Krankenkassenvertreter zu erfassen, nicht aber beispielsweise Mandatsträger eines Unternehmens des öffentlichen Verkehrs, die in einer Verkehrskommission sitzen.

Dies, weil die Krankenkassen die gesetzlich geregelte obligatorische Krankenversicherung anböten. Erfassen wollte Quadri Ratsmitglieder, die im Verwaltungsrat oder in der Leitung von Krankenversicherern oder von Dachorganisationen solcher Versicherer sitzen.

Grosse Umfrage: So viel Geld erhalten Schweizer Gesundheitspolitiker für ihre Mandate

Zur Abstimmung kam es wegen eines Antrags des Genfer SP-Ständerats Carlo Sommaruga. Er sagte, in der Bevölkerung gebe es zu diesem Thema «eine echte Beunruhigung». Es würde nicht verstanden, wenn die Politik bei diesen Entschädigungen nicht aktiv würde.

Mit 28 zu 13 Stimmen versenkte die kleine Kammer am Donnerstag die Parlamentarische Initiative des Tessiners Lorenzo Quadri. Der Lega-Nationalrat gehört der SVP-Fraktion an. Unterstützt wurde Quadris Vorstoss insbesondere von linken Ständeratsmitgliedern.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Israels Militär greift Ziele in Syrien an +++ Hamas: Mindestens 20'000 Tote

Kater Louis verlor sein Zuhause und fand in einem Pferd einen besten Freund

Mark Zuckerberg, der Prepper – so bereitet er sich im Geheimen auf den Weltuntergang vor

Weniger «Work» und mehr «Life» – so ticken Gen Z und Millennials

Was passiert, falls Gott dein Leben schon programmiert und deinen Todestag bestimmt hat?

Jung, alleinerziehend und am Existenzminimum – Nadjas Leben, in dem jeder Rappen zählt

Weniger «Work» und mehr «Life» – so ticken Gen Z und Millennials

Den Sinn im Leben finden – der Gen Z und den Millennials ist dies besonders wichtig. Lebenseinstellungen, Werte und Anliegen können sich über die Generationen verändern. Ein Vergleich über die Generationen in der Schweiz.

«OK Boomer» – jede Generation hat so seine Eigenheiten. Die einen sind zu spiessig, die anderen zu viel am Handy. Trotzdem leben wir alle zusammen und können auch voneinander profitieren. Denn durch jede neue Generation kommt frischer Wind in die Gesellschaft.