Sparpotenzial von 3,7 Milliarden Franken bei Krankenkassen-Wechsel

Am geringsten ist das durchschnittliche Sparpotenzial durch einen Wechsel der Krankenkasse bei Erwachsenen im Kanton Appenzell Innerrhoden mit 257 Franken pro Person und Jahr, gefolgt vom Kanton Uri mit 295 Franken. Auch mit einem Modellwechsel innerhalb einer Krankenkasse lasse sich viel Geld sparen, so Moneyland. (saw/sda)

Nach Kantonen aufgesplittet sind die möglichen Einsparungen im Tessin mit 612 Franken am grössten, wenn sie zur günstigsten Kasse wechseln. Im Vorjahr war das Potenzial im Kanton Genf am grössten gewesen. Die Tessiner leiden 2023 unter einem überdurchschnittlichen Prämienanstieg. Sie könnten dies mit Kassenwechseln abfedern.

Laut der Studie fällt das Sparpotenzial durch einen Anbieter- und Modellwechsel für das kommende Jahr höher aus als in den Vorjahren. Junge Erwachsene können am meisten sparen, nämlich im Schnitt 529 Franken. Bei Kindern sind es 215 Franken.

Zunahme an Infektionen und (sehr) hohe Dunkelziffer: Die Corona-Situation in 7 Punkten

Der Präsident der Anti-EU-Lobby Pro Schweiz: «Ich habe 2016 und 2020 für Trump gestimmt»

Am Samstag gründeten Euroskeptiker und NATO-Gegner in Bern Pro Schweiz, eine neue Lobby, die von Christoph Blocher gesponsert wird. Präsidiert wird sie vomschweizerisch-amerikanischen Doppelbürger Stephan Rietiker.

«Das ist Pro Patria.» Nicht ganz: Pro Schweiz. Der Freiburger SVP-Nationalrat Pierre-André Page ist mit der am Samstag in Bern gegründeten Souveränitätslobby noch nicht ganz vertraut. Er ist jedoch einer der dreizehn Persönlichkeiten, die den Vorstand bilden. Der einzige Romand. «Es war der Präsident der SVP-Fraktion im Bundesparlament, Thomas Aeschi, der mich gebeten hat, der Lobby beizutreten», berichtet er. Pierre-André Page, der an diesem Tag «im Ausland» war, konnte nicht an der Taufzeremonie teilnehmen.