OnlyFans-Scam mit Schweizer Soldatin, die es gar nicht gibt

Künstliche Intelligenz

Diese Schweizer Soldatin gibt es gar nicht – sie ist KI

24.02.2026, 12:2024.02.2026, 12:20

Derzeit kursieren in sozialen Netzwerken Inhalte einer angeblichen Schweizer Soldatin – die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Hinter dem Profil steckt der Name Selina Zender. Die Bilder sind mithilfe von KI manipuliert, wie das Magazin «Schweizer Soldat» berichtet.

Der Account bewirbt zudem ein vermutlich ebenfalls gefälschtes OnlyFans-Profil mit den KI-generierten Fotos. Mittlerweile wurden sämtliche militärischen Inhalte von dem Profil entfernt, im Beitrag von «Schweizer Soldat» sind diese jedoch weiterhin zu sehen.

Auf den ersten Blick wirken die Bilder täuschend echt. Um den Fake zu erkennen, braucht es jedoch detaillierte Kenntnisse über Uniformen, Fahrzeuge und Ausrüstung der Schweizer Armee. So entspricht etwa der Sitz, in dem die angebliche Soldatin im Piranha-Radschützenpanzer sitzt, nicht der Realität.

Recherchen von «Schweizer Soldat» und Hinweise aus der Community zeigen, dass es sich bei den verwendeten Bildern um Fotos einer echten Schweizer Soldatin handelt, deren Gesicht mithilfe von KI verändert wurde. Die reale Soldatin wusste von der Nutzung ihrer Bilder nichts.

Auf der linken Seite ist die echte Soldatin zu sehen.
Auf der linken Seite ist die echte Soldatin zu sehen.bild: screenshot instagram

Wer hinter dem Betrug steckt

Laut Recherchen wurde das Profil von Selina Zender mehrfach über die Memeseite @army_szene verbreitet. Followerinnen und Follower wurden aufgefordert, dem Account zu folgen. Offenbar wurde sogar Geld angeboten, wenn Beiträge weiterverbreitet wurden. Zudem zeigen die Untersuchungen, dass Kommentare, die auf einen möglichen KI-Betrug hinwiesen, sofort gelöscht wurden.

Die Schweizer Armee ist über den Fall informiert. Für die strafrechtliche Bewertung ist die zuständige Strafverfolgungsbehörde verantwortlich. Betroffenen wird empfohlen, entsprechende Vorfälle zu melden oder Anzeige zu erstatten. (fak)


