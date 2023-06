Eidgenössisches Jodlerfest geht nach drei Tagen zu Ende

150'000 Jodlerfans genossen die Darbietungen in Zug. Bild: keystone

Mit dem offiziellen Festakt ist am Sonntagmorgen die 31. Ausgabe des Eidgenössischen Jodlerfests in Zug in die finale Runde gestartet. Am Nachmittag stand der Festumzug mit 60 Nummern auf dem Programm.

Der Festakt in der Bossard Arena wurde erstmals als Festspiel aufgeführt, zu dem unter anderem ein Chor mit 300 Jodlerinnen und Jodlern gehörte. Über 500 Aktive waren insgesamt dabei, es moderierte Nik Hartmann. Musikalisch untermalt wurde das Spektakel vom Glarner Komponisten Christoph Walter, Choreographie führte Marco Schneider. Prominenter Gast war Bundesrat Alain Berset.

Den Festabschluss bildete am Nachmittag der Umzug mit 60 Nummern. Volkstümliche Gruppen zogen dem See entlang durch die Vorstadt, über den Postplatz bis zum Bundesplatz.

Bild: keystone

Das 31. Eidgenössische Jodlerfest war am Freitag nach einer sechsjährigen pandemiebedingten Pause auf dem Landsgemeindeplatz eröffnet worden. Über 10'000 Jodlerinnen und Jodler, Fahnenschwingerinnen und Fahnenschwinger sowie Alphornbläserinnen und -bläser meldeten sich für dieses Fest an. Erwartet wurden über 150'000 Jodlerfans. (aeg/sda)