Florian Ast freut sich über den Prix Walo. Bild: keystone

Prix Walo geht an Florian Ast, Stubete Gäng und Film «Typisch Emil»

Den 49. Prix Walo haben am Samstagabend Florian Ast (Pop/Rock), die Stubete Gäng (Volksmusik), Gardi Hutter (Kabarett/Comedy), Rachel Braunschweig (Schauspiel) und weitere Persönlichkeiten aus der Schweizer Show-Szene gewonnen.

Insgesamt wurden in neun Kategorien Produktionen und Persönlichkeiten für ihre Leistung im Jahr 2024 mit dem wichtigsten Preis der Schweizer Show-Szene ausgezeichnet. Zu den Siegerinnen und Siegern des Abends gehörte auch Florian Fox, der in der Sparte «Country» mit einem Prix Walo geehrt wurde.

Rachel Braunschweig erhielt den Preis in der Kategorie «Schauspiel». Bild: keystone

An der Galanacht in Zürich wurde die Folk-Pop-Musikerin Linda Elys ausserdem in der Kategorie «Newcomer» ausgezeichnet. Den Preis gab es weiter für die Bühnenproduktion «Billy Elliot – Das Musical», den SRF-Dok «Wendy Holdener und ihr Bruder Kevin» (TV-Produktion).

«Typisch Emil» gewann als beste Filmproduktion den Prix Walo. Emil Steinberger konnte sich an der Verleihung gleich doppelt freuen: Für den Komiker gab es obendrauf den Ehrenpreis. (sda)