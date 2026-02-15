bedeckt
Luzerner Fasnacht: Wir suchen problematische Kostüme

Video: watson/michelle claus

«An der Luzerner Fasnacht darf man das»: Welche Verkleidungen sind okay an der Fasnacht?

Verkleidungen gehören zur Fasnacht dazu. Aber es kommt dabei auch immer wieder dazu, dass sich Menschen gewisser Stereotype bedienen. Flavia hat sich an der Luzerner Fasnacht auf die Suche nach eben solchen Kostümierten begeben, um die Hintergründe hinter der Kostümwahl herauszufinden.
15.02.2026, 05:0319.02.2026, 09:42
Michelle Claus
Michelle Claus
Flavia Kälin
Flavia Kälin

Die Luzerner Fasnacht zieht jährlich mehrere hunderttausend Besucherinnen und Besucher an: 2025 erreichte sie einen Rekord von 350'000 Teilnehmenden. Das macht sie zur grössten Fasnacht der Schweiz, noch vor der Basler Fasnacht, die jährlich rund 220'000 Teilnehmende anzieht.

Wer etwas auf sich hält, kommt natürlich verkleidet. Doch das gelingt nicht jedem auf eine charmante Art und Weise. Temu-Giraffen-Kostüme oder 100%-Polyester-Umhänge mit KI-generierten Mustern sind ja das eine. Aber es gibt auch noch jene Kategorie an Verkleidungen, die rassistisch gelesen werden können.

Wir haben unseren hauseigenen Sherlock Holmes Flavia auf die Suche in die Leuchtenstadt geschickt. Gibt es 2026 tatsächlich noch so viele problematische Kostüme auf den fasnächtlichen Strassen? Und was haben sich die Verkleideten bei ihrem Konzept überlegt? Das siehst du im Video:

Video: watson/michelle claus
Welche Kostüme findest du okay an der Fasnacht? Schreib es uns in die Kommentare.
«N*gerchinge»: Fasnachtstradition in Solothurner Gemeinde sorgt für Kritik

Mehr Luzern, mehr Fasnacht, mehr problematische Geschichten. Yay!
Wow! So sah Luzern aus, bevor die Japaner die Stadt ins Internet gestellt haben
Die Luzerner Fasnacht ist eröffnet
1 / 15
Die Luzerner Fasnacht ist eröffnet
Tausende Fasnächtlerinnen und Fasnächtler begrüssten lautstark die «schönsten Tage des Jahres». Die Luzerner Fasnacht dauert vom 27. Februar bis zum 4. März 2025.
quelle: keystone / philipp schmidli
Racial Profiling: Situation in der Schweiz
Video: watson
376 Kommentare
avatar
Henzo
15.02.2026 06:40registriert August 2014
WTF?!? Ich sah 0 Rassismus in irgend einem der gezeigten Kostüme. Ich hatte mich auf ganz anderes eingestellt. ….der Typ von Cool Runnings hatte nicht einmal sein Gesicht schwarz angemalt.
Man soll mal die Kirche im Dorf lassen …am Ende kann man alles verbieten das irgendwie Freude macht, weil es sich immer irgend ein Misanthrop finden lässt, der sich selbst stört wenn es anderen gut geht.
94743
avatar
Weisch na?
15.02.2026 06:42registriert November 2022
Frei nach dem Motto: Wer ein Problem sucht, wird es finden.
81133
avatar
Wieso
15.02.2026 06:39registriert September 2018
Wow, was für ein Titel... Für kurze Zeit jemand anderes zu sein wollen ist rassistisch? Hier gehts wohl eher darum Probleme zu suchen als die wirklichen Probleme anzugehen
72429
