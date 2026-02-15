Video: watson/michelle claus

«An der Luzerner Fasnacht darf man das»: Welche Verkleidungen sind okay an der Fasnacht?

Verkleidungen gehören zur Fasnacht dazu. Aber es kommt dabei auch immer wieder dazu, dass sich Menschen gewisser Stereotype bedienen. Flavia hat sich an der Luzerner Fasnacht auf die Suche nach eben solchen Kostümierten begeben, um die Hintergründe hinter der Kostümwahl herauszufinden.

Die Luzerner Fasnacht zieht jährlich mehrere hunderttausend Besucherinnen und Besucher an: 2025 erreichte sie einen Rekord von 350'000 Teilnehmenden. Das macht sie zur grössten Fasnacht der Schweiz, noch vor der Basler Fasnacht, die jährlich rund 220'000 Teilnehmende anzieht.

Wer etwas auf sich hält, kommt natürlich verkleidet. Doch das gelingt nicht jedem auf eine charmante Art und Weise. Temu-Giraffen-Kostüme oder 100%-Polyester-Umhänge mit KI-generierten Mustern sind ja das eine. Aber es gibt auch noch jene Kategorie an Verkleidungen, die rassistisch gelesen werden können.

Wir haben unseren hauseigenen Sherlock Holmes Flavia auf die Suche in die Leuchtenstadt geschickt. Gibt es 2026 tatsächlich noch so viele problematische Kostüme auf den fasnächtlichen Strassen? Und was haben sich die Verkleideten bei ihrem Konzept überlegt? Das siehst du im Video:

Welche Kostüme findest du okay an der Fasnacht? Schreib es uns in die Kommentare.

