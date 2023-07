175 Jahre Schweiz: Hier kannst du ihren Geburtstag feiern

Die Schweiz hat bald Geburtstag. Damit du weisst, wo die Partys und Feuerwerke steigen, haben wir dir eine Übersicht zusammengestellt.

Der Schweizer Nationalfeiertag fällt dieses Jahr auf einen Dienstag. Wir zeigen dir, wo in deinem Kanton gefeiert wird und ob es ein Feuerwerk zu bestaunen gibt.

Hier gibt's (wahrscheinlich) ein Feuerwerk

Weil zurzeit in einigen Gebieten der Schweiz extreme Trockenheit herrscht, dürfen nicht überall Feuerwerke durchgeführt werden. Die Kantone behalten sich eine allfällige Verschärfung der Massnahmen vor, sollte das Wetter vor dem Nationalfeiertag nochmals sehr heiss werden.

In folgenden Kantonen dürfen Feuerwerke zum jetzigen Zeitpunkt grundsätzlich stattfinden:

Appenzell Innerrhoden

Graubünden

Nidwalden

Obwalden

Schwyz

Solothurn

Tessin

Uri

Zug

So sieht die Waldbrandgefahr in der Schweiz aus. (Stand: 26. Juli 2023) Bild: screenshot: waldbrandgefahr.ch

Hier wird zu sorgfältigem Umgang mit Feuer im Wald und in dessen Nähe aufgerufen:

Basel-Landschaft

Basel-Stadt

Bern

Glarus

Luzern

Neuenburg

St. Gallen

Thurgau

Zürich

Aargau

Appenzell Ausserrhoden

Jura

Schaffhausen

Über die aktuelle Gefahrenlage kann man sich auch online informieren. Die meisten Kantone behalten diese Angaben auf dem Laufenden.

Hier gibt es kein Feuerwerk

Die Trockenheit und die damit einhergehenden Feuerverbote betreffen vor allem die Romandie. Im Kanton Wallis ist es besonders trocken aufgrund der Hitze – hier gilt deshalb ein absolutes Feuerverbot im Freien. In den Kantonen Genf und Waadt gilt ein bedingtes Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe. Im Kanton Freiburg gilt die Gefahrenstufe 2, was bedeutet, dass Feuerwerke nicht erlaubt sind.

Hier wird bereits am 31. Juli gefeiert

Vitznau, Luzern

Die Gemeinde Vitznau organisiert ein Fest mit Speis, Trank und musikalischem Rahmenprogramm. Um 21 Uhr gibt es einen Lampionumzug durch die Gemeinde. Geplant ist der Event im Kurpark, sollte es regnen, wird er auf den Schulhausplatz verlegt.

Start ab 18 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Feuerwerk in Luzern. Bild: keystone

Basel

Basel feiert den Nationalfeiertag traditionsgemäss am Rheinufer. Von 17 bis 2 Uhr morgens kann man sich bei einem der rund 100 Verkaufsstände verpflegen. Und um 23 Uhr startet das Feuerwerk über dem Wasser.

Start ab 17 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Roggenburg, Basel-Landschaft

Auf dem Moto-Cross-Gelände in Roggenburg wird in den 1. August hineingefeiert. Es gibt einen Grill, eine Bar und Live-Musik zur Unterhaltung der Feiernden. Zudem soll es ein grosses Feuerwerk geben.

Start ab 19 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Oberurnen, Glarus

Auf dem Schulhausplatz des Rautischulhauses in Oberurnen organisiert der hiesige Verkehrsverein eine Feier zum Geburtstag der Schweiz. Eine Wurst und Brot gibt es für jeden Besucher gratis. Ob das Feuerwerk stattfindet, wird spontan entschieden.

Start ab 20 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Belp, Bern

Die Gemeinde Belp feiert den Nationalfeiertag auf dem Dorfplatz. Es gibt Festansprachen, eine Bar, musikalische Begleitung und einen Lampionumzug für die Kleinen.

Start ab 18 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Bulle, Freiburg

In Bulle wird gleich zwei Tage lang gefeiert, dass die Schweiz 175 Jahre alt wird. Beim Musikprogramm hat man sich besonders Mühe gegeben: DJs und Bands spielen verschiedene Genres, von Pop über Rock bis zu Songs der 70er-Jahre.

Mehr Infos findest du hier.

Davos, Graubünden

Auch Davos will nicht bloss einmal auf die Schweiz anstossen und feiert darum am 31. und am 1. gleich nochmals. Am ersten Tag gibt's eine Festwirtschaft, ein einfallsreiches Kinderprogramm, ein Konzert und zum Abschluss eine LED-Show. Am 1. August wird gemeinsam gesungen und die Gemeinde offeriert den Besucherinnen und Besuchern Gerstensuppe.

Mehr Infos findest du hier.

Feuerwerk in Zürich. Bild: keystone

Saastal, Wallis

Im Saastal wird der Nationalfeiertag traditionell ausgiebig gefeiert – für die Standorte Saas-Balen, Saas-Grund, Saas-Almagell und Saas-Fee sind unterschiedliche Programme vorgesehen.

Mehr Infos findest du hier.

Crans-Montana, Wallis

Crans-Montana hat ein gigantisches Programm für den Nationalfeiertag der Schweiz auf die Beine gestellt. Auch hier wird während zwei Tagen gefeiert. Es gibt eine Bastelaktion und einen Schminkstand für die Kinder, hübsche Lichter, eine Auswahl an Essensständen, Konzerte und ein Laser- und Wasserfontänenspektakel.

Mehr Infos findest du hier.

Luzern

Wer nach Luzern geht, um zu feiern, darf sich auf ein traditionsreiches Fest freuen. Auf dem Programm stehen Fahnenschwinger und ein Alphorn-Trio. Verpflegen kann man sich unterdessen mit Spezialitäten aus der Region Luzern.

Start ab 16 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Müstair, Graubünden

In Müstair wird der Nationalfeiertag auch vorgezogen und bereits am 31. Juli gefeiert. Auf dem Plaz Grond gibt es musikalische Unterhaltung und ab 21 Uhr heizt ein DJ die Menge ein. Am 1. August kann man zudem ohne Anmeldung auf der Alp da Munt Brunchen gehen.

Start ab 19 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Adelboden, Bern

In Adelboden wird der Geburtstag der Schweiz auf dem Märitplatz gefeiert, wo auch die Vereine der Gemeinde ihren Auftritt haben. Die Anwesenden ziehen dann in einem Umzug durch die Stadt und wieder zurück zum Festgelände.

Start ab 15 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Lungern, Obwalden

Am Seenachtsfest in Lungern wird die Schweiz gebührend gefeiert. Auf drei Bühnen gibt es musikalische Darbietungen, für die Kinder gibt's ein eigenes Programm und natürlich ist auch für Speis und Trank gesorgt.

Start ab 16 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Stoos, Schwyz

Auf dem Stoos wird auch während zwei Tagen gefeiert. Zu essen gibt es am 31. Juli Raclette, Grilladen oder Pizza. Musikalische Unterhaltung und Festbetrieb runden den Event ab. Der 1. August steht ganz im Zeichen der Kulinarik: An verschiedenen Standorten gibt es Brunch- oder Grillangebote.

Mehr Infos findest du hier.

Feuerwerk in Genf. Bild: KEYSTONE

Kloten, Zürich

In Kloten steigt die Party nicht an einem, nicht an zwei, sondern gleich an drei Standorten verteilt über die Stadt. Das Programm variiert je nach Ort.

Mehr Infos findest du hier.

Riederalp, Wallis

Auf der Riederalp im Wallis wird auch in den Nationalfeiertag hinein gefeiert. Der gesamte Abend wird musikalisch begleitet. Und ab 21 Uhr dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf eine Drohnenshow am Nachthimmel freuen.

Start ab 16 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Rheinfall, Schaffhausen

Am Montagabend heisst es am Rheinfall wieder «Fire on the Rocks»: Es gibt ein grosses Feuerwerk ab 21.45 Uhr. Beim Schloss Laufen kann man sich ausserdem verpflegen.

Start ab 20 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Brunnen, Schwyz

In Brunnens Innenstadt werden die Strassen für den Nationalfeiertag abgesperrt, damit man sorgenfrei flanieren kann. Auf einer grossen Openair-Bühne und weiteren kleineren Bühnen wird Live-Musik gespielt. Am 1. August um 22 Uhr findet dann das Feuerwerk über dem Vierwaldstättersee statt.

Mehr Infos findest du hier.

Grächen, Wallis

Grächen hat für die Feier unseres Landes ein vielseitiges Musikprogramm zusammengestellt: Ob Partytunes, Jazz oder Volksmusik – es hat für jeden Geschmack etwas dabei. Um 22 Uhr startet dann die Lasershow.

Start ab 17 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Hier wird am 1. August gefeiert

Gonten, Appenzell Innerrhoden

In Gonten kommen am 1. August Jung und Alt zusammen, um den Geburtstag der Schweiz zu feiern. Es gibt musikalische Unterhaltung und Kinder haben die Möglichkeit, sich zum Basteln zu treffen. Essen und Trinken wird den Besuchenden offeriert.

Start ab 20 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Feuerwerk in Brunnen. Bild: erlebnisregion-mythen.ch

Binningen, Basel-Landschaft

In Binningen findet die Bundesfeier rund um das Schloss statt. Los geht's mit einem Jassturnier, dann folgt ein Lampion-Bastelworkshop für die Kleinen. Es gibt diverse musikalische Darbietungen und eine LED-Drumshow.

Start ab 15 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Faulensee, Bern

Im Dorf Faulensee kann man am Nationalfeiertag gratis Wassersportgeräte auf dem Thunersee testen. Ab 21 Uhr findet der Fackelumzug für die Kinder statt und im Anschluss läuft die Festwirtschaft.

Start ab 13 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Rapperswil-Jona, St. Gallen

Auf dem Curtiplatz in Rapperswil-Jona geht's am 1. August rund. Es gibt Zmorge à discrétion für 25 Franken, Fahnenschwinger und Alphornbläser und für die Kinder gibt's eine Bastelstunde und die Möglichkeit, sich schminken zu lassen.

Start ab 9.30 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Engelberg, Obwalden

Die Engelberger stehen am Bundesfeiertag besonders früh auf: Um 7 Uhr in der Früh startet die Tagwache mit einem Alphornquartett. Um 11 Uhr geht der Festbetrieb los und abends wird der Tag mit einem Höhenfeuer beendet.

Start ab 7 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Baden, Aargau

In Baden kann man am 1. August gratis mit der ikonischen Spanischbrödlibahn fahren. Es gibt ausserdem Ansprachen, Verköstigung und ein Feuerwerk auf der Ruine Stein, falls bis dahin kein kantonales Feuerwerksverbot gilt.

Start ab 17 Uhr, weitere Infos findest du hier.

Feuerwerk in Brunnen, again (weil hübsch) Bild: KEYSTONE

Appenzell, Appenzell Innerrhoden

Alle Jahre wieder findet die Bundesfeier des Bezirks Appenzell auf dem Kronengartenplatz statt. Auf dem Programm stehen musikalische Darbietungen der Jungmusikanten und ein offerierter Apéro mit Grill.

Start ab 17.30 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Sempach, Luzern

Die Kleinstadt Sempach hat für den 1. August ein strammes Programm. Es werden Glocken geläutet, Kanonenschüsse abgefeuert und abends gibt es ein Feuer sowie ein Feuerwerk am See.

Start ab 17 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Leukerbad, Wallis

In Leukerbad beginnt der Bundesfeiertag mit einer Wanderung auf das Torrenthorn, wo sich die Frühaufsteher dann mit einem Brunch belohnen können. Im Dorf unten läuft ab 11 Uhr der Festbetrieb.

Start ab 4 Uhr, weitere Infos findest du hier.

Chur, Graubünden

Die Churer feiern die Schweiz am 1. August auf der Quaderwiese. Für die Kleinen gibt's einen Malwettbewerb und eine Hüpfburg zum Austoben. Am Abend präsentiert die Jugendmusik ihr Können und es gibt ein Höhenfeuer, sobald es anfängt, dunkel zu werden.

Start ab 11.30 Uhr, weitere Infos findest du hier.

Stans, Nidwalden

In Stans gibt's passend zum Nationalfeiertag ein Nationalgericht: Älplermagronen und Apfelmus. Im Drehrestaurant Stanserhorn kann gegessen und anschliessend das Gipfelfeuer bestaunt werden.

Start ab 15.30 Uhr, weitere Infos findest du hier.

Zug

Der Nationalfeiertag wird in der Stadt Zug gebührend gefeiert. Die Feier findet auf dem Landsgemeindeplatz statt, wo die Kinder Fahnen bemalen können und die Erwachsenen den Zuger Alphornbläsern lauschen dürfen. Das grosse (und auch kontroverse, wie watson berichtete) Feuerwerk geht um 21.45 Uhr los.

Start ab 16.30 Uhr, mehr Infos findest du hier.