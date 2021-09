Frühere Operation-Libero-Präsidentin Flavia Kleiner wird Kosmos-Kulturchefin

Flavia Kleiner Bild: KEYSTONE

Flavia Kleiner wird neu das Kulturprogramm der Zürcher Kosmos-Kultur AG verantworten. Die Mitbegründerin der Operation Libero, bei der sie bis im Juni 2020 als Co-Präsidentin fungierte, soll das kulturelle Angebot kuratieren, Begegnungsorte und Denkanstösse bilden sowie das Kosmos auf lokaler und internationaler Ebene vernetzen.

Kleiner überzeuge durch ihr starkes Netzwerk und durch ihr Wissen zu aktuellen soziokulturellen, politischen und gesellschaftlichen Themen, heisst es in einer Mitteilung der Kosmos-Kultur AG vom Donnerstag. Sie tritt ihre neue Funktion am 1. Oktober an. (aeg/sda)