Kunsthaus Zürich will Nazi-Raubkunst besser auf die Schliche kommen

Die Bandbreite der als fair und gerecht geltenden Lösungen reicht von der öffentlichen Würdigung der Umstände des Entzugs bis hin zur Rückgabe des Kunstwerks an Erben des früheren Eigentümers. (aeg/sda)

Oberstes Ziel der neuen Strategie zur Provenienzforschung soll es sein, die Herkunft der Werke professionell zu prüfen und faire und gerechte Lösungen zu ermöglichen, falls es Hinweise auf NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut gibt, teilte das Kunsthaus Zürich am Dienstag mit.

Das Kunsthaus Zürich will sich bei der Provenienzforschung neu am Begriff des «NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgutes» orientieren. Bei Hinweisen auf Werke mit problematischer Herkunft sollen Lösungen gesucht werden.

Ausländische Leitmedien nehmen die Schweiz ins Visier, weil sie die Weitergabe von Waffen an die Ukraine verweigert. Auch der Umgang mit Oligarchen-Geldern wird kritisch beurteilt.

Letzte Woche scheiterten im Parlament zwei Anläufe, um Drittstaaten die Weitergabe von Schweizer Waffen an die Ukraine zu ermöglichen. Am Montag lehnte der Ständerat eine Motion von FDP-Präsident Thierry Burkart ab – mithilfe der SP. Am Mittwoch versenkte der Nationalrat den entscheidenden Teil einer von der SP angeregten Motion – mithilfe der FDP.