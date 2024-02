In Spanien tobt ein heimlicher Krieg ums Wasser

Parallel dazu müsse sich die Landwirtschaft an die klimabedingten Veränderungen anpassen: «Gerade weil wir wissen, dass viele Instrumente zur Anpassung an den Klimawandel teuer sind und viel Zeit beanspruchen, müssen wir jetzt damit anfangen.»

Aufgrund der häufiger auftretenden Schäden sieht sich die Genossenschaft gezwungen, die Prämien für Versicherungen gegen Trockenheit in gefährdeten Gebieten zu erhöhen. «Angesichts dieser Tatsache werden viele Bauern auf Prämienverbilligungen angewiesen sein», sagt Aebi.

Er sieht aber auch die Not der Landwirte: «Die durch den Klimawandel verursachten Schäden steigen überproportional.» Gerade die Trockenheit habe grosse Ernteverluste zur Folge. Weil sich vor allem jene Bauern versichern lassen, die davon stark betroffen sind, ist dieser Versicherungszweig für die Genossenschaft aktuell ein Verlustgeschäft. Derzeit sind rund 15 Prozent der offenen Ackerfläche gegen Trockenheit versichert. «Regional gibt es aber starke Unterschiede», so Aebi.

Die mit Abstand grösste Anbieterin von Agrarversicherungen in der Schweiz ist die Genossenschaft Schweizer Hagel. Direktor Adrian Aebi zeigte sich im Vorfeld der Parlamentsdebatte skeptisch gegenüber der Einführung von Prämienverbilligungen für Ernteversicherungen. Auch heute noch ist er überzeugt, dass sich «die klimabedingten Probleme nicht allein mit Versicherungen lösen lassen».

Dieses Argument lässt der Bauernverband nicht gelten: «Die Prämienverbilligung wird so ausgelegt, dass es sich langfristig nicht lohnen soll, unangepasste Kulturen und Produktionsmethoden anzuwenden.» Allerdings sei gerade bei Dauerkulturen wie Obst die Neupflanzung von toleranteren Sorten mit «sehr viel Aufwand und sehr hohen Investitionen verbunden». Für solche Betriebe sei eine Versicherung «sehr sinnvoll».

Kritische Stimmen melden sich schon jetzt zu Wort: Kilian Baumann kann den «staatlich mitfinanzierten Ernteversicherungen» wenig abgewinnen. Der Nationalrat (Grüne/BE) und Biobauer kritisiert, dass die Prämienverbilligungen die Versorgungssicherheit schwächen würden: «Wenn wir mittels staatlicher Unterstützung Risiken absichern, die sich aufgrund der Klimakrise noch verstärken werden, fehlt der Landwirtschaft ein Anreiz, ihre Produktion stärker an die klimatischen Veränderungen anzupassen.» Dabei bringe eine Versicherung keine Ernte zurück. Stattdessen hemme sie die Bauern, zukunftsgewandt zu produzieren und die Versorgung beispielsweise mit trockenheitsresistenten Sorten zu stärken.

Der Schweizerische Bauernverband (SBV) hat die Einführung von Prämienverbilligungen von Anfang an unterstützt. Zu den Details der Verordnung werde sich der Verband im Rahmen der Vernehmlassung äussern, teilt er auf Anfrage mit.

Nun hat der Bundesrat die Details geklärt und die entsprechende Verordnung in die Vernehmlassung geschickt. Vorgesehen ist, dass der Bund ab 2025 Prämienverbilligungen auszahlen kann – allerdings nur für die Versicherungen gegen Trockenheit und Frost. Wie das Bundesamt für Landwirtschaft im erläuternden Bericht schreibt, sollen dadurch die Risiken von wetterbedingten Ernteschwankungen besser gedeckt werden. Zudem verbessere die Massnahme die «Marktdurchdringung» der Ernteversicherungen.

Braune Wiesen, rissige Böden und Pflanzen, die kaum wachsen: Fällt in den Sommermonaten zu wenig Regen, leidet darunter auch die Landwirtschaft. Doch nicht nur die Trockenheit macht den Bauern zu schaffen. Der Klimawandel und damit die steigenden Temperaturen und Extremereignisse stellen die Landwirtschaft vor ganz grundsätzliche Herausforderungen.

Fällt eine Ernte der Trockenheit oder dem Frost zum Opfer, trägt der Landwirt den Einnahmeausfall. Es sei denn, er lässt sich gegen diese Risiken versichern. Künftig will der Bund einen Teil der Prämien übernehmen. Das kommt nicht überall gut an.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Wieder Beschuss an israelisch-libanesischer Grenze + Israel: Weitere Hamas-Kämpfer getötet

Migros-Sparhammer: 1500 Stellen weg, Hotelplan vor Verkauf – die Übersicht in 8 Punkten

Jetzt protestieren die Bauern auch in der Schweiz – für gerechte Entlöhnung

Russische Drohnen-Leitstelle zerstört +++ Viele Wagner-Kämpfer in Belarus für Training

Armeechef Süssli warnt vor Ausweitung des Ukraine-Krieges in Europa

Armeechef Thomas Süssli hat inmitten der Diskussion um Liquiditätsengpässe beim Militär vor einer Ausweitung des Ukraine-Krieges in Europa gewarnt. «Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass sich der Krieg in Europa ausweiten könnte», sagte er in einem Interview.