Bis zu 21 Prozent: Bewässerungsbedarf in der Schweiz könnte massiv steigen

10.09.2025, 16:3110.09.2025, 16:31
Der Klimawandel führt in der Landwirtschaft zu deutlich höherem Wasserverbrauch. (Archivbild)Bild: keystone
Der Wasserverbrauch der Schweizer Landwirtschaft könnte bis zum Ende des Jahrhunderts um bis zu 21 Prozent steigen. Das zeigt eine neue Schätzung, die das Forschungsinstitut Agroscope im Auftrag des Bundes durchgeführt hat.
Mit moderaten Klimaschutzmassnahmen könnte der Anstieg auf 6 Prozent begrenzt werden, wie aus einer Mitteilung von Agroscope vom Mittwoch hervorgeht. «Diese Zunahmen zeigen, dass das landwirtschaftliche Wassermanagement vor wachsenden Herausforderungen steht», hiess es von Agroscope.
Zahlen zur landwirtschaftlichen Wassernutzung für Bewässerung seien in der Schweiz bislang sehr lückenhaft, schrieb Agroscope in der Mitteilung. Die Forschungsinstitution habe deshalb im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt eine Methode zur Schätzung der Verbrauchsmengen entwickelt.
Die Methode basiert auf einem Modell, das den Wasserbedarf verschiedener Kulturpflanzen in der Schweiz analysiert. Darunter sind Gemüse, Obst, Kartoffeln, Mais, Äpfel, Reben, Tabak, Grünflächen und Zuckerrüben. (sda)
Diese Fotos zeigen, dass das Leben auf dem Land fantastisch ist
1 / 130
Diese Fotos zeigen, dass das Leben auf dem Land fantastisch ist
Fotograf Gody Suter / www.agrimage.ch
Millionenverlust durch ÖV-Schwarzfahrer So war es am Ticket-Kontrolltag
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Der umstrittene US-Fahrdienstvermittler Uber steuert das Schweizer Geschäft künftig über Luzern. So begründet der Milliardenkonzern den Umzug.
Uber und die Schweiz: Es ist eine Geschichte von Expansion und Empörung, von Innovation und Justizverfahren. Seit 2013 ist das Unternehmen aus San Francisco in der Schweiz tätig, 2016 entstand der Hauptsitz Uber Switzerland GmbH mit Sitz in Zürich. Seitdem hat der amerikanische Fahrdienstvermittler seine Dienstleistungen im ganzen Land ausgedehnt – und sich wegen der Arbeitsbedingungen immer wieder mit Gewerkschaften und der Taxibranche angelegt.