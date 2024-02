Jetzt protestieren die Bauern auch in der Schweiz – für gerechte Entlöhnung

Die Protestierenden starteten in Ormalingen BL und versammelten sich unter anderem vor einer McDonalds-Filiale in Füllinsdorf BL. Der Aufruf zum Protest erfolgte über Instagram.

Im Baselbiet beteiligten sich ebenfalls 30 bis 40 Traktoren an einer Protestaktion, wie die Kantonspolizei Baselland bestätigte.

Die Westschweizer Bauerngewerkschaft Uniterre, welche den Bauernprotest in Genf organisiert hatte, forderte Transparenz in Bezug auf die Gewinnmargen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

«Grossverteiler, wenn ihr euch nicht schämt, dann zeigt die Preise an, die den Bauern gezahlt werden.»

In Genf kamen gegen 10.30 Uhr die ersten Traktoren aus Versoix, gefolgt von einem Demonstrationszug aus Bernex und Meinier. In der Stadt gruppierten sich mehr als 200 Menschen um die Traktoren.

Rund 30 Bauern fuhren am Samstagmorgen mit ihren Traktoren in die Stadt Genf.

Die Bauernproteste haben die Schweiz erreicht. In Genf und im Baselbiet forderten die Bauern eine gerechte Entlöhnung für ihre Arbeit.

