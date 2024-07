Glückspilz knackt bei Euro Millions 38-Millionen-Franken-Jackpot

Für die nächste Ziehung vom Dienstag winken 17 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

Am 6. Juli 2024 um 00:57:20 Uhr Schweizer Zeit tritt der Neumond zum siebten Mal in diesem Jahr ein. Alles, was du zum Neumond wissen willst.

Der Neumond ist das Gegenteil des Vollmonds. Wenn der Mond genau zwischen der Erde und der Sonne positioniert ist, wird die Phase als Neumond bezeichnet – vereinfacht gesagt.